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Vivas i Gamarra exigeixen enviar-hi més policies

Vivas i Gamarra exigeixen enviar-hi més policies

Vivas i Gamarra exigeixen enviar-hi més policies / Andrea Verdejo - Europa Press - Archivo

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Mariano Alonso Freire

Madrid

El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, va comparèixer ahir a la ciutat autònoma junt amb la seva companya de files Cuca Gamarra, vicesecretària de Regeneració Institucional del PP, per tornar a fer una crida urgent al Govern de Pedro Sánchez, sintetitzada en dos punts. D’una banda, la devolució al Marroc de "tots" els immigrants arribats en l’allau dels últims dies de juliol, tant "adults com menors", va remarcar Gamarra, i de l’altra, un reforç dels efectius policials sobre el terreny.

Vivas va tornar a arremetre sense embuts contra l’Executiu, per considerar insuficient la seva resposta, i li va demanar "més Estat", cosa que va concretar en l’augment de forces i cossos de seguretat de l’Estat, però també en l’enviament a la seva ciutat de més funcionaris, entre ells jutges i docents.

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Gamarra va contestar a la portaveu del Govern i ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, que va suggerir que Vivas va canviar la seva posició per la influència de la direcció nacional del seu partit. "La primera consigna és Ceuta, la segona consigna és Ceuta i la tercera consigna és Ceuta. No n’hi ha cap altra", va dir Gamarra.

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