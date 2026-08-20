Abascal fa costat a la ‘Save Europe Act’ malgrat les tensions amb Patriots
Vox mostra un suport matisat als impulsors de les marxes en el seu intent de sintonitzar amb tots els seus homòlegs
Mariano Alonso Freire
En l’espectre de l’extrema dreta europea no és fàcil, malgrat les coincidències ideològiques fonamentals, fer-se un croquis exacte de qui és qui i, encara menys, de qui es porta bé amb qui. La divisió s’ha accentuat en els últims anys entre els que integren el grup Conservadors i Reformistes Europeus (CRE), fundat amb el concurs dels tories britànics, avui fora de les institucions de la Unió Europea (UE), i el grup de Patriots. Aquest últim el presideix el líder de Vox, Santiago Abascal, gràcies a les seves bones connexions amb la líder d’Agrupació Nacional (l’antic Front Nacional), Marine Le Pen, i l’ex primer ministre d’Hongria, Viktor Orbán. El CRE té com a principal cap visible la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, amb la qual Abascal va cultivar molt bona relació abans de la seva arribada al poder, tot i que ara formin part de grups diferents, si bé a Vox continuen presumint de la sintonia entre els dos líders.En l’espectre de l’extrema dreta europea no és fàcil, malgrat les coincidències ideològiques fonamentals, fer-se un croquis exacte del qui és qui i, molt menys, de qui es porta bé amb qui. La divisió s’ha accentuat en els últims anys entre els qui integren el grup Conservadors i Reformistes Europeus (CRE), fundat al seu dia amb el concurs dels Tories britànics, avui òbviament fora de les institucions de la Unió Europea (UE), i el grup de Patriots. Aquest últim el presideix el líder de Vox, Santiago Abascal, gràcies a les seves bones connexions amb la líder d’Agrupació Nacional (l’antic Front Nacional) Marine Le Pen i amb l’ex primer ministre d’Hongria, Viktor Orbán. El primer té com a principal cap visible la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, amb la qual Abascal va cultivar molt bona relació abans de la seva arribada al poder (va participar sonadament en mítings de Vox abans de ser mundialment coneguda, a la qual cosa el va ajudar el seu bon maneig del castellà) tot i que ara formin part de grups diferents, si bé a Vox continuen presumint de la sintonia entre els dos líders.
En cas de no existir aquesta divisió en dos grups, la ultradreta seria el segon en representació a la Cambra amb seu a Brussel·les i Estrasburg, només superada pel Partit Popular Europeu i per davant dels socialdemòcrates.En cas de no existir aquesta divisió en aquests dos grups o faccions, l’extrema dreta seria el segon grup en representació a la cambra amb doble seu a Brussel·les i Estrasburg, només superada pel Partit Popular Europeu (PPE) i per davant dels socialdemòcrates.
Abascal va mostrar públicament el seu suport al moviment i a alguns dels seus impulsors, singularment Eva Vlaardingerbroek, jove política conservadora neerlandesa, membre del Partit Camperol Ciutadà. "Hi ha joves europeus que no estan disposats a quedar-se de braços plegats mentre els arrabassen les seves nacions i el seu futur. La nostra amiga Eva Vlaardingerbroek n’és una", va dir en les xarxes el president de Vox al juny.Abascal no ha dubtat a mostrar públicament el seu recolzament a SEA i a alguns dels seus impulsors, singularment Eva Vlaardingerbroek, una jove política conservadora neerlandesa, membre del Partit Camesino Ciudadano. "Hi ha joves europeus que no estan disposats a quedar-se de braços plegats mentre els arrabassen les nacions i el seu futur. La nostra amiga Eva Vlaardingerbroek n’és una", va dir a les xarxes socials el president de Vox el mes de juny passat, després de presentar-se la iniciativa en qüestió.
La cimera de Portugal
La diputada Rocío de Meer, una de les dirigents de Vox amb un discurs més dur, va estar en la cimera de la plataforma d’aquest mateix any a Portugal. No obstant, fonts de la cúpula de Vox no oculten certa distància amb aquest moviment a causa de les tensions que mantenen Vlaardingerbroek i el seu soci Dries Van Langenhove, dirigent d’extrema dreta belga, amb els seus socis de Patriots.Fonts de la cúpula de Vox expliquen la seva bona relació amb aquesta política nascuda el 1996, amb la qual comparteixen un diàleg fluid i fins i tot algunes iniciatives en comú. Prova d’això va ser la presència en la cimera d’aquesta plataforma celebrada aquest mateix any a Portugal de la diputada Rocío de Meer, una de les dirigents de Vox amb un discurs més dur. No obstant, les mateixes fonts no oculten certa distància amb aquest moviment per les tibantors que Vlaardingerbroek i el seu soci Dries Van Langenhove, un dirigent de l’extrema dreta de Bèlgica, mantenen amb els seus socis de Patriots. Malgrat tot, Abascal mira de mantenir una bona sintonia i interlocució amb tots els seus homòlegs internacionals, en totes les latituds, fins i tot malgrat les discrepàncies o conflictes puntuals.
Com, verbigràcia, el que sempre ha mantingut el líder de Vox amb l’italià líder de la Lliga, Matteo Salvini, vicepresident del Govern transalpí, per les connexions d’aquest amb importants sectors de l’independentisme català.
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