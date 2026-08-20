Feijóo exigeix retornar tots els migrants, també els menors
El líder del PP torna a visitar Ceuta i recorda al Govern marroquí que l’espanyolitat de la ciutat autònoma "no és negociable"
Mariano Alonso Freire
Alberto Núñez Feijóo va tornar ahir a Ceuta, dues setmanes després, i va endurir el to més que mai contra el Govern de Pedro Sánchez per la crisi provocada per l’allau migratòria. En una compareixença conjunta amb el president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vivas, el president del Partit Popular (PP) va exigir la devolució al Marroc de tots els migrants que van entrar a Espanya des del país veí. "I quan dic tots, dic tots", va remarcar en diversos moments de la seva roda de premsa, emfatitzant que es referia també als menors. Tampoc va acceptar que es concedeixin asils, ja que, segons va expressar de manera gràfica, "una cosa és demanar-lo a la porta i una altra rebentant la porta".
A més, i per primera vegada, el líder de l’oposició es va enfrontar obertament amb el Govern marroquí, i amb les declaracions aquest estiu del seu ministre de Justícia, Abdellatif Ouahbi, discutint la condició de Ceuta com a ciutat espanyola, de les quals va dir que no ajuden "a la convivència". El líder dels populars va advertir així el règim de Mohamed VI: "L’espanyolitat de Ceuta no és negociable".
Feijóo va tornar a acusar l’Executiu liderat per Sánchez de no haver donat una resposta adequada a la crisi, cosa que va sintetitzar així: "Ceuta està mantenint la calma tenint tots els motius per perdre-la". Tampoc va oblidar criticar, com en altres ocasions, les aparicions del president a les xarxes socials: "Costa creure-ho i fins i tot verbalitzar-ho, però una ciutat espanyola ha sigut envaïda i els màxims responsables pretenen que sigui un tema d’estiu, recomanant platges i llibres".
Vivas es va mantenir alineat en tot moment amb les posicions del seu cap de files, al qual va agrair la visita i del qual va destacar el permanent contacte en què han estat des de l’inici de la crisi: "No hi ha un sol dia que no m’hagi trucat, fins i tot tres vegades el mateix dia", va remarcar. Tots dos van mostrar una gran unitat d’acció després que el Govern, per boca de la seva portaveu Elma Saiz, també titular de la cartera de Seguretat Social, Inclusió i Migracions, acusés Vivas d’haver canviat el seu discurs cap a l’Executiu central per influència de Génova.
Pla de reactivació
El president del PP va presentar un pla per a la crisi a Ceuta que inclou un projecte de reactivació que ha encomanat al vicesecretari d’Hisenda popular, Juan Bravo, que va ser diputat per la ciutat autònoma i va exercir allà com a funcionari de l’Agència Tributària. En aquest sentit, el líder popular va reclamar blindar per llei les bonificacions fiscals com les que operen en el 50% per a la Seguretat Social o del 75% en algunes activitats econòmiques. A més, Feijóo va reclamar que Ceuta i Melilla estiguin integrades plenament en les institucions de la Unió Europea (UE), per a la qual cosa va sol·licitar la seva inclusió en el Comitè de les Regions.
Com en les últimes setmanes, tant Vivas com el líder nacional del PP es van mostrar convençuts que el Marroc pot i ha d’acollir els que van entrar fa dues setmanes a Espanya violentant la frontera, i van assegurar que els ministres d’Interior i Afers Exteriors, Fernando Grande-Marlaska i José Manuel Albares, s’han manifestat en termes similars. El president ceutí va argumentar que si el país veí "és vàlid" tant per firmar acords com per "organitzar un Mundial", amb referència a la Copa Mundial de Futbol que acolliran Espanya, Portugal i el Marroc l’any 2030, també ho hauria de ser, va concloure, per "fer-se càrrec dels seus menors". En el torn de preguntes se’l va interrogar pel trasllat a la península de 500 menors, anunciat aquest dimecres pel Ministeri d’Infància i Joventut que lidera Sira Rego (ministra d’Izquierda Unida dins de la quota de Sumar en la coalició amb el PSOE), del qual va dir no tenir notícia. Igualment, Feijóo també va tornar a reclamar un comandament únic com la millor manera d’afrontar la crisi i es va preguntar retòricament si hi havia "algun vicepresident al capdavant".
En matèria estrictament fronterera, Feijóo va ridiculitzar la instal·lació d’una boia per part del Govern al pas d’El Tarajal, una mesura anunciada per Sánchez durant la seva única visita a la ciutat autònoma. "Una boia no és una frontera", va expressar el líder popular, que a preguntes dels informadors sobre què faria amb l’espigó d’El Tarajal si arribés a la Moncloa, va contestar: "La política és fer un espigó a l’efecte d’impedir que es pugui traspassar nedant la frontera marítima".
Subscriu-te per seguir llegint
- Guardiola, entre l’obsessió, l’exigència i l’afecte: «Nois, us vull confessar una cosa... Estic divorciat de la dona més bonica del planeta»
- Moren en un accident de trànsit Mathilde Favier, directora de relacions públiques de Dior, i el seu marit, el productor de cinema Nicolas Altmayer
- El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
- Lluís Font, de la clínica veterinària Bestiari de Manresa: «Mullar el gos en excés també pot afavorir problemes de pell»
- L'Imserso reprèn per a la temporada 2026-2027 els viatges a 50 euros i amb mascota
- La Policia Nacional rescata un nadó tancat en un cotxe a 40 graus a Sevilla
- L’aufrany consolida la seva recuperació a Sant Llorenç del Munt
- Els experts avisen sobre l’aire condicionat: el consell clau perquè refredi més i gasti menys