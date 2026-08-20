El Govern traslladarà 500 nenes immigrants des de Ceuta a la Península
El pla assigna a oenagés especialitzades la cura i atenció de les menors / L’Executiu no passarà la tutela a les autonomies, amb competències en infància, sinó que les mantindrà la ciutat
Luis Ángel Sanz
El Govern està treballant des de diumenge passat en un pla per traslladar de manera "urgent" a la Península 500 nenes immigrants que encara són a Ceuta. El pla no inclou traspassar la tutela de les menors a les comunitats autònomes, com en el procés general, ja que són les administracions competents per atendre la infància. En aquest cas, la ciutat mantindria la tutela que ja exerceix, tot i que al final les petites acabin vivint en altres autonomies. Les nenes estaran ateses i sota la cura d’organitzacions no governamentals especialitzades en l’atenció i cura de menors.
Aquest programa del Ministeri de Joventut i Infància, avançat ahir per la cadena SER i confirmat per EL PERIÓDICO, l’està preparant el secretari d’Estat i número dos de la ministra Sira Rego, Rubén Pérez, que porta des de diumenge a Ceuta treballant per desenvolupar-lo al més aviat possible. Mentre el pla es posa en marxa, ja que s’està fent atenció a les necessitats de cada menor d’una en una, el ministeri busca juntament amb el Govern de Ceuta llocs adequats perquè les petites estiguin protegides i no malvisquin al carrer sotmeses a possibles xarxes d’explotació.
Ara per ara, 97 d’aquestes 500 menors, amb edats compreses entre els 9 i els 17 anys, ja s’han allotjat en unes naus en millors condicions per ser traslladades al més aviat possible.
Una decisió vinculant
Des del Ministeri de Joventut i Infància expliquen que fa més de 20 dies que treballen en un pla integral d’acollida a tots els nens migrants no acompanyats, que Interior ja té filiats i localitzats. El nombre d’aquests menors ascendeix a 2.168, tot i que és possible que la xifra augmenti encara més en els pròxims dies. El gruix del pla està inclòs en la llei per a l’acollida de menors i és vinculant per a totes les comunitats autònomes. Però el ministeri apunta també a altres fórmules urgents que permetin agilitar l’acollida en determinats casos. Entre d’altres, Joventut està contactant amb oenagés d’ajuda a la infància perquè acullin els perfils més vulnerables "sense necessitat de traslladar la tutela a les comunitats autònomes", segons assenyalen. En principi, l’Executiu central ja té localitzades 500 nenes que podrien ser les primeres a creuar el Mediterrani per passar a la Península.
"Caçar" els nens
Aquesta "via urgent" se saltaria el rebuig manifestat per Vox a atendre els nens, ja que ha fet crides a "caçar-los" i a tornar-los al Marroc. El PP ha assegurat fins ara que complirà la llei –que obliga les autonomies a ser solidàries i a acollir els menors–, però, d’altra banda, també ha demanat expulsar els nens i les nenes més enllà de les fronteres del país veí, ara que la Comissió Europea, mitjançant el portaveu Markus Lammert, s’ha pronunciat a favor que siguin tornats.
El Govern de Ceuta i el PP, no obstant, han reiterat que la seva prioritat és el retorn al Marroc de totes les persones que van entrar de manera irregular a la ciutat autònoma a finals del mes de juliol, inclosos també els menors estrangers no acompanyats, al considerar que aquesta mesura permetria recuperar la normalitat a la ciutat autònoma com abans millor i evitar que la situació d’emergència acabi derivant en una pressió estructural sobre els serveis públics.
Una "barbaritat"
Segons les seves dades, Ceuta disposa d’una capacitat ordinària d’acollida de 29 places, mentre que actualment està atenent uns 1.350 menors, cosa que suposa una pressió 47 vegades superior a la capacitat inicialment assignada. Rego va qualificar de "barbaritat" la possibilitat de deportar al Marroc els menors i va acusar el PP d’afegir-se a les "posicions racistes de Vox" per "oportunisme polític". "Parlar de deportar nens i nenes és una barbaritat, vingui d’on vingui. La llei a Espanya i a Europa és clara: escolta del menor, intervenció de la fiscalia, garantia de drets i cooperació entre països. Perquè el retorn ha de ser voluntari i amb garanties", va assegurar a través de les xarxes socials la ministra de Joventut i Infància.
En aquest sentit, va rebutjar l’argument que "els nens estiguin amb els seus pares", al considerar-ho "una generalització que passa per alt que en la majoria dels casos aquests nens o no tenen família, o venen d’unes situacions de violència o d’abús que impedeixen el seu retorn". "Fugen d’això. Per tant, tornar-los a això és una vulneració dels seus drets fonamentals", va remarcar la ministra.
Saiz respon a Vives: «Preparem les instal·lacions d’acollida on vam pactar»
La ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, va respondre ahir des dels micròfons de RNE al president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que va acusar dimarts el Govern de convertir la ciutat «en un campament» per la instal·lació d’espais d’acollida per a 1.500 migrants, ampliables a 4.000, en quatre ubicacions diferents. Saiz va recalcar que el que està fent l’Executiu és el que es va parlar i va acordar en la seva reunió de dilluns.La ministra, que fa tres dies que és a la ciutat autònoma, va aclarir que en aquestes converses, que fonts de les dues parts qualifiquen com a «tenses», van acordar quatre punts concrets per habilitar les instal·lacions, un de cedit per la ciutat autònoma. A més, va afegir que en la reunió van decidir que no s’instal·larien, almenys de moment, ni a l’antiga fàbrica de farines ni al port de la ciutat, com ell temia. Saiz no va aclarir quan estaran disponibles aquests espais, només va dir que serà «al més aviat possible». Va dir que entenia que Vivas «ha d’escoltar les inquietuds de la ciutadania de Ceuta», però va afegir que tots dos comparteixen «la necessitat de donar una resposta humanitària» a aquesta situació i «trobar les millors ubicacions» per als estrangers mentre es tramiten les seves sol·licituds d’asil.La ministra va insistir, igual com en els últims dies, en la «necessària col·laboració entre administracions» per gestionar les conseqüències de l’entrada massiva d’immigrants a la ciutat, malgrat que la gran majoria se n’hagi anat durant els primers dies després de l’allau.
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