Tornada polèmica
Harry i Meghan Markle preparen la seva tornada al Regne Unit sis anys després de trencar amb la família reial
La parella preveu abandonar els Estats Units abans que acabi agost i els seus dos fills estan matriculats en una escola britànica per al setembre
El príncep Enric i Meghan deixen de pertànyer a la família reial
Jose Real
El príncep Enric i Meghan Markle preparen la seva tornada al Regne Unit sis anys després d’abandonar el país i establir-se a Califòrnia després d’apartar-se de les seves funcions com a membres de la família reial britànica. La parella preveu deixar els Estats Units abans que acabi agost i instal·lar-se al costat dels seus dos fills en territori britànic durant un període prolongat, segons han informat aquest dimecres diversos mitjans del país. De moment, els seus portaveus no s’han pronunciat sobre aquestes informacions.
El fill petit del rei Carles III i la seva dona planegen establir-se en una residència privada i aliena a les propietats de la família reial, previsiblement situada fora de Londres, segons ‘The Telegraph’. La mudança tornaria així als ducs de Sussex una base pròpia al Regne Unit després que abandonessin Frogmore Cottage, la seva antiga residència a Windsor.
La tornada, no obstant, no suposarà una ruptura completa amb la vida que han construït als Estats Units. Segons publica ‘People’, Harry i Meghan mantindran la seva casa de Montecito, a Califòrnia, i la seva propietat a Portugal mentre estableixen la seva nova residència britànica.
Nova etapa per a Archie i Lilibet
El canvi afectarà també els seus dos fills, Archie, de set anys, i Lilibet, de cinc, que començaran el curs vinent en una escola britànica. Tots dos ja estan matriculats per iniciar les classes al setembre, coincidint amb la tornada de la família al país.
Serà la primera vegada que tots dos estudiïn al Regne Unit. Archie va néixer a Londres el 2019, mentre que Lilibet va néixer a Califòrnia el 2021, quan els seus pares ja havien deixat enrere les seves funcions dins de la família reial i s’havien instal·lat als Estats Units. La ubicació de l’escola, igual com la de la nova residència familiar, es manté en privat, segons ‘People’.
Harry i Meghan van abandonar les seves responsabilitats com a membres actius de la família reial el 2020, una decisió que va obrir una profunda bretxa amb la institució i que va acabar portant la parella a instal·lar-se a Califòrnia. Des d’aleshores, Harry ha tornat en diverses ocasions al Regne Unit, mentre que els viatges de Meghan i dels seus fills han sigut molt menys freqüents.
L’escull de la seguretat
Un dels assumptes que més ha condicionat durant aquests anys les visites de la família ha sigut la seguretat. Després de deixar les seves funcions reals, Harry i Meghan van perdre la protecció policial finançada amb fons públics de què disposaven anteriorment, una decisió que el príncep ha qüestionat durant anys i que ha arribat fins i tot als tribunals.
Aquest conflicte va tornar a fer-se evident a principis de juliol, quan Harry va viatjar sol a Londres mentre Meghan i els seus fills es mantenien fora del Regne Unit, en un moment en què les condicions de seguretat de la família continuaven sense resoldre’s. Pocs dies després, no obstant, la situació va canviar. Meghan, Archie i Lilibet es van desplaçar també al Regne Unit i el 10 de juliol la família es va reunir amb Carles III i la reina Camil·la a Highgrove. La trobada va permetre al monarca tornar a veure els seus dos nets per primera vegada des del 2022.
La tornada ara prevista no implicarà, en qualsevol cas, que Harry i Meghan recuperin les seves antigues funcions dins de la monarquia. ‘People’ assenyala que continuaran sent membres de la família reial sense funcions oficials i que establiran una residència independent de les propietats de la Corona.
Sis anys després d’instal·lar-se a Califòrnia, Harry i Meghan preparen així una nova etapa al Regne Unit. L’escolarització d’Archie i Lilibet a partir del setembre i la recerca d’una residència pròpia apunten a una estada prolongada, tot i que per ara no han transcendit els plans de la família a més llarg termini.
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