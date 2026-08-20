L’Exèrcit d’Israel admet que va disparar contra el cotxe de la nena Hind Rajab
La policia militar hebrea rep l’encàrrec d’obrir investigacions penals per aclarir el succés del 2024 en el qual també van morir 15 metges
Ricardo Mir de Francia
L’Exèrcit israelià va encarregar a la policia militar que obrís investigacions penals per aclarir l’assassinat de la nena palestina Hind Rajab a Gaza, així com d’una quinzena de paramèdics que van ser abatuts pels seus soldats a Rafah i enterrats en una fossa comuna presumptament per ocultar els seus cossos. Són dues de les conclusions dels "incidents operatius excepcionals" que va examinar després de mesos de passivitat i desmentiments sobre la seva responsabilitat. En paral·lel també va anunciar que les decisions dels comandants involucrats en l’assassinat de set treballadors de World Central Kitchen el 2024, l’oenagé del xef espanyol José Andrés, "no van creuar el llindar del delictiu".L’Exèrcit israelià ha encarregat a la policia militar que obri investigacions penals per aclarir l’assassinat de la nena palestina Hind Rajab a Gaza, així com d’una quinzena de paramèdics abatuts pels seus soldats a Rafah i enterrats en una fossa comuna per ocultar presumptament els seus cossos. Són dues de les conclusions dels "incidents operatius excepcionals" que ha examinat després de mesos de passivitat i desmentiments sobre la seva responsabilitat. En paral·lel ha anunciat que les decisions dels comandants involucrats en l’assassinat de set treballadors de World Central Kitchen el 2024, "no van creuar el llindar del delictiu".
El cas de Rajab és potser el més cèlebre. Un dels emblemes dels crims de guerra comesos a Gaza i del càstig col·lectiu infligit a la seva població. La nena palestina de sis anys va morir el gener del 2024 quan provava d’escapar amb sis membres de la seva família d’un barri evacuat a Ciutat de Gaza. Segons diverses investigacions periodístiques, una unitat de l’Exèrcit va disparar contra el vehicle i va matar inicialment quatre dels passatgers. Després va caure la seva cosina de 15 anys i Rajab es va quedar sola parlant durant hores amb la Mitja Lluna Roja mentre els paramèdics miraven d’acudir a rescatar-la. Mai ho van aconseguir. Quan van localitzar el cotxe, un tanc els va matar. El cos de Rajab va acabar apareixent 10 dies després en estat de descomposició, al costat de l’ambulància dels paramèdics i les restes d’aquests.El cas de Rajab és potser el més cèlebre. Un dels emblemes dels crims de guerra comesos a Gaza i del càstig col·lectiu infligit a la seva població. La nena palestina de sis anys va morir el gener del 2024 quan provava d’escapar al costat de sis membres de la seva família d’un barri evacuat a Ciutat de Gaza. Segons diverses investigacions periodístiques, una unitat de l’Exèrcit va disparar contra el vehicle i va matar inicialment quatre dels passatgers. Després va caure la seva cosina de 15 anys i Rajab es va quedar sola parlant durant hores amb la Mitja Lluna Roja mentre els paramèdics miraven d’acudir a rescatar-la. Mai ho van aconseguir. Quan van localitzar el cotxe, un tanc va acabar amb ells. El cos de Rajab va aparèixer 10 dies després en estat de descomposició, al costat de l’ambulància dels paramèdics i les restes d’aquests.
Fins ara l’Exèrcit havia negat la participació dels seus en l’incident, però ahir el Cos de l’Advocacia Militar va reconèixer que els militars van disparar contra el vehicle i l’ambulància dels paramèdics. "Els resultats de la investigació van revelar que les tropes van disparar contra un vehicle mentre circulava en el sentit contrari a l’evacuació anunciada", informa el comunicat. El text afegeix que s’ha decidit obrir una investigació per "les aparents fallades de coordinació amb el moviment de l’ambulància".Fins ara l’Exèrcit havia negat la participació dels seus en l’incident, però aquest dimecres el Cos de l’Advocacia Militar no només ha reconegut que els militars van disparar contra el vehicle, sinó també contra l’ambulància dels paramèdics. "Els resultats de la investigació van revelar que les tropes van disparar contra un vehicle mentre circulava en la direcció contrària a l’evacuació anunciada", diu el comunicat. El text afegeix que s’ha decidit obrir una investigació d’acord amb "les aparents fallades de coordinació amb el moviment de l’ambulància".
Una investigació independent de Forensic Architecture en va donar una lectura més crua. El vehicle de Rajab i la família Hamada van rebre 335 impactes de bala i, des dels tancs que hi havia apostats a desenes de metres, es podia divisar les dues nenes que van sobreviure al primer atac.Una investigació independent de Forensic Architecture va donar una lectura una mica més crua. El vehicle de Rajab i la família Hamada va rebre 335 impactes de bala i, des dels tancs apostats a unes desenes de metres del cotxe, es podia divisar les dues nenes que van sobreviure al primer atac.
Respecte a la matança dels 15 paramèdics a Rafah, l’Exèrcit va dir inicialment que va disparar contra diversos vehicles que circulaven de manera sospitosa, sense llums ni distintius d’identificació. Una versió que va quedar més tard en evidència, com van reconèixer els advocats de l’Exèrcit.
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