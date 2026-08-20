L’Iran atacaria objectius militars dels EUA a Europa, segons el ‘Financial’
Teheran passarà "a l’ofensiva" en cas que Trump reiniciï els bombardejos
Adrià Rocha Cutiller
L’Iran està contemplant atacar objectius militars nord-americans a Europa, segons van assegurar ahir dues fonts anònimes iranianes al Financial Times, que apunten sobretot a bases utilitzades per Washington durant la guerra contra la República Islàmica.L’Iran està contemplant atacar objectius militars nord-americans a Europa, segons han assegurat aquest dimecres dues fonts anònimes iranianes al diari Financial Times, que apunten sobretot a bases utilitzades per Washington durant la guerra contra la República Islàmica.
El país persa no disposa de míssils balístics intercontinentals ni de llarg abast, per la qual cosa els seus objectius es limitarien al sud-est europeu: sobretot les bases britàniques de Xipre –una ja atacada al març amb diversos míssils– i la base nord-americana de Bezmer, a Bulgària. Els míssils iranians no poden arribar a les instal·lacions de Rota i Morón, a Espanya.El país persa, no obstant, no disposa de míssils balístics intercontinentals i de llarg abast, així que els seus objectius es limitarien al sud-est europeu: sobretot les bases britàniques de Xipre –una ja atacada al març amb diversos míssils– i la base nord-americana de Bezmer, a Bulgària. Els míssils iranians no tenen la capacitat d’arribar a les instal·lacions de Rota i Morón, a la península Ibèrica.
Xipre i Bulgària no són els únics objectius marcats per l’Iran en cas que hi hagi una reactivació de la guerra contra els EUA i Israel. Teheran, en les últimes setmanes, va avisar els seus veïns que les seves instal·lacions civils, petrolíferes i logístiques seran objectiu si torna el conflicte. El ministre d’Exteriors iranià, Abbas Araghchi, va entregar una llista amb els noms dels llocs potencialment objectius al golf Pèrsic al seu homòleg qatarià fa dues setmanes.Xipre i Bulgària no són, no obstant, els únics objectius marcats per l’Iran en cas d’una reflagració de la guerra contra els EUA i Israel. Teheran, en les últimes setmanes, ha avisat els seus veïns que les seves instal·lacions civils, petrolíferes i logístiques seran objectiu si torna el conflicte. El ministre d’Exteriors iranià, Abbas Araghchi, de fet, va entregar una llista amb els noms dels llocs potencialment objectius al golf Pèrsic al seu homòleg qatarià fa dues setmanes.
I hi ha més coses: la República Islàmica també amenaça de tancar l’estret de Bab el-Màndeb, la gran via comercial entre Àsia i Europa a través del mar Roig, a més de dinamitar els cables submarins de fibra òptica a l’estret d’Ormuz. Aquest pas estratègic ja està tancat pel doble bloqueig imposat per l’Iran i els Estats Units.I n’hi ha més: la República Islàmica també amenaça de tancar l’estret de Bab el Mandeb, la gran via comercial entre Àsia i Europa a través del mar Roig, a més de dinamitar els cables submarins de fibra òptica a l’estret d’Ormuz. Aquest pas estratègic ja està tancat pel doble bloqueig imposat tant per l’Iran com pels Estats Units.
"Ens trobem en una confrontació decisiva contra l’arrogància global. Hem d’estar preparats per executar operacions ofensives contra els nostres enemics", va dir la setmana passada el líder suprem iranià, l’aiatol·là Mojtaba Khamenei. L’Iran, sota el seu mandat, ha virat la seva postura militar cap a una altra molt més agressiva."Estem en una confrontació decisiva contra l’arrogància global. Hem d’estar preparats per executar operacions ofensives contra els nostres enemics", va dir la setmana passada el líder suprem iranià, l’aiatol·là Mojtabà Khamenei. L’Iran, sota el seu mandat, ha virat la seva postura militar cap a una molt més agressiva. "Hem passat d’una posició defensiva a una ofensiva", va dir el general Yadollah Javaní.
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