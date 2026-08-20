L’UCO finalitza el clonatge del mòbil de l’excap de gabinet de Sánchez
Tono Calleja Flórez
Els agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil adscrits al cas Leire Díez van finalitzar ahir el clonatge del telèfon mòbil del que va ser cap de gabinet de Pedro Sánchez a la Secretaria General del PSOE, Juan Manuel Serrano. Els uniformats van fer dues còpies del contingut del terminal: un abocament en brut, que es diposita a l’Audiència Nacional, i un abocament processat, amb el contingut del qual poden treballar els investigadors per elaborar un informe sobre la implicació del que va ser president de Correus en les activitats de la coneguda com a lampista del PSOE.
Juan Manuel Serrano, imputat en el cas, va acudir a l’Audiència Nacional després de ser citat pel jutge amb l’objectiu de verificar l’inici d’aquest nou clonatge de l’iPhone intervingut com a "mesura preliminar" el 27 de maig, data de l’esclat de l’operació amb l’entrada de l’UCO a la seu socialista a Ferraz (Madrid). La defensa de Serrano va presentar un recurs, que va ser rebutjat el 7 d’agost pel jutge Santiago Pedraz, en què sol·licitava que s’invalidés la confiscació i el primer clonatge del seu telèfon mòbil, ja que considerava que s’havia portat a terme sense autorització del jutge. En la seva resolució, el magistrat defineix com a "error involuntari" el clonatge que va portar a terme l’UCO "sense la presència de l’investigat i el seu advocat" el 14 i 15 de juliol del telèfon de l’excap de gabinet de Pedro Sánchez.
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