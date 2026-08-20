El moviment per una Europa "blanca" convoca protestes a BCN i Madrid
La iniciativa supremacista advoca per posar fi a la "immigració de substitució" i per preservar la "identitat etnocultural" del continent
Lucas Font
La campanya Save Europe Act, impulsada per supremacistes blancs per posar fi a la "immigració de substitució" i defensar la "identitat etnocultural" d’Europa, està fent nous passos per consolidar-se a Espanya. Els responsables de la iniciativa que advoca per una Europa "blanca" han convocat dues concentracions a Barcelona i a Madrid per a aquest dissabte i el següent, respectivament, amb l’objectiu de mostrar el seu rebuig a l’arribada d’immigrants al continent i de collar les institucions perquè posin en marxa una campanya de deportacions massives, batejada per la ultradreta amb el nom de "remigració".La campanya Save Europe Act, impulsada per supremacistes blancs per posar fi a la "immigració de substitució" i defensar la "identitat etnocultural" d’Europa, està fent nous passos per consolidar-se a Espanya. Els responsables de la iniciativa han convocat dues concentracions a Barcelona i a Madrid per a aquest dissabte i el següent, respectivament, amb l’objectiu de mostrar el seu rebuig de l’arribada d’immigrants al continent i de pressionar les institucions perquè posin en marxa una campanya de deportacions massives, batejada per la ultradreta com a "remigració".
El moviment va néixer fa tot just uns mesos per forçar la Comissió Europea a proposar una moratòria temporal sobre els canals d’immigració "no occidental", emparant-se en la necessitat de preservar la "continuïtat ètnica i cultural" dels "pobles natius" d’Europa.
El principal argument està basat en el "gran reemplaçament", una teoria de la conspiració que denuncia una suposada voluntat de les elits polítiques de substituir la població blanca, cristiana i europea per immigrants de països no europeus i musulmans.El moviment va néixer fa tot just uns mesos per forçar la Comissió Europea a proposar una moratòria temporal sobre els canals d’immigració "no occidental", emparant-se en la necessitat de preservar la "continuïtat ètnica i cultural" dels "pobles natius" d’Europa. El seu principal argument està basat en el "gran reemplaçament", una teoria de la conspiració que denuncia una suposada voluntat de les elits polítiques de substituir la població blanca, cristiana i europea per immigrants de països no europeus i musulmans.
Darrere d’aquesta iniciativa hi ha dos rostres cada vegada més coneguts de la ultradreta xenòfoba europea: la neerlandesa Eva Vlaardingerbroek i l’austríac Martin Sellner. Tots dos han defensat la repatriació d’immigrants, fins i tot la d’aquells que es trobin en situació legal però que "no estiguin integrats" o que "constitueixin una càrrega cultural o financera significativa". Han relacionat directament la immigració amb l’augment de la delinqüència i el debilitament dels serveis públics.Darrere d’aquesta iniciativa hi ha dos rostres cada vegada més coneguts de la ultradreta xenòfoba europea: la neerlandesa Eva Vlaardingerbroek i l’austríac Martin Sellner. Tots dos han defensat la repatriació d’immigrants, fins i tot la d’aquells que es trobin en situació legal però que "no estiguin integrats" o que "constitueixin una càrrega cultural o financera significativa", i han relacionat directament la immigració amb l’augment de la delinqüència i amb el debilitament dels serveis públics.
La marxa de Londres
"Estan exigint el sacrifici dels nostres fills a l’altar de la migració massiva", va assegurar Vlaardingerbroek en una marxa multitudinària de l’extrema dreta a Londres, organitzada per l’agitador britànic Tommy Robinson l’any passat. Les autoritats britàniques van revocar poc després l’autorització de Vlaardingerbroek per viatjar al país, cosa que ja va imposar a Sellner, de manera permanent, el Govern conservador de Theresa May el 2019.
La mesura es va aplicar per la seva vinculació amb el supremacista blanc Brenton Tarrant, autor dels tirotejos contra dues mesquites a Christchurch que van acabar amb la vida de 51 persones aquell mateix any."Estan exigint el sacrifici dels nostres fills a l’altar de la migració massiva", va assegurar Vlaardingerbroek en una marxa multitudinària de l’extrema dreta a Londres, organitzada per l’agitador britànic Tommy Robinson l’any passat. Les autoritats britàniques van revocar poc després l’autorització de Vlaardingerbroek per viatjar al país, una cosa que ja va imposar a Stellner, de forma permanent, el Govern conservador de Theresa May el 2019 per la seva vinculació amb el supremacista blanc Brenton Tarrant, autor dels tirotejos contra dues mesquites a Christchurch que van acabar amb la vida de 51 persones aquell mateix any.
Els impulsors de la Save Europe Act van mirar de forçar la Comissió Europea a acceptar la seva proposta mitjançant una iniciativa ciutadana, però l’Executiu comunitari va rebutjar la sol·licitud a finals de juliol al considerar que va "en contra dels valors consagrats en el tractat i en la carta dels drets fonamentals de la UE". La moratòria sobre el flux migratori, sosté Brussel·les, suposaria una discriminació basada en la raça i en l’origen ètnic i deixaria de banda les circumstàncies particulars de cada cas.Els impulsors de la Save Europe Act han mirat de forçar la Comissió Europea a acceptar la seva proposta mitjançant una iniciativa ciutadana, però l’Executiu comunitari va rebutjar la sol·licitud a finals de juliol al considerar que va "en contra dels valors consagrats al tractat i a la carta dels drets fonamentals de la UE". La moratòria sobre el flux migratori, sosté Brussel·les, suposaria una discriminació basada en la raça i en l’origen ètnic i deixaria de banda les circumstàncies particulars de cada cas.
Més de 700.000 signants
Malgrat el revés de la Comissió, la iniciativa està determinada a continuar creixent. Més de 700.000 persones han signat la proposta a través de la seva pàgina web, unes 45.000 d’elles, a Espanya –el cinquè país amb més signants, per darrere dels Països Baixos, Alemanya, el Regne Unit i Itàlia–, i busca arribar a un milió de suports en els pròxims mesos. Un impuls possible gràcies al suport de líders destacats de l’extrema dreta europea, entre ells, l’ex primer ministre hongarès, Viktor Orbán; el president de Vox, Santiago Abascal, i el líder del partit ultra francès Reconquesta, Éric Zemmour.Malgrat el revés de la Comissió, la iniciativa continua determinada a continuar creixent. Més de 700.000 persones han firmat la proposta a través de la seva pàgina web, unes 45.000 a Espanya –el cinquè país amb més signants, per darrere dels Països Baixos, Alemanya, Regne Unit i Itàlia– i té com a objectiu arribar a un milió de recolzaments en els pròxims mesos. Un impuls que ha sigut possible gràcies al recolzament de líders destacats de l’extrema dreta europea, entre ells l’exprimer ministre hongarès, Viktor Orbán; el president de Vox, Santiago Abascal; o el líder del partit ultra francès Reconquesta, Éric Zemmour.
Les manifestacions convocades fins ara, una de les quals a Algesires amb motiu del pas massiu d’immigrants a Ceuta de finals de juliol, ben just han comptat amb uns centenars d’assistents.
A Barcelona, la plataforma Som antifeixistes i la Coordinadora Antifeixista han convocat una contramanifestació per demà dissabte, avalada per partits d’esquerres com la CUP i Esquerra Unida, davant la Save Europe Act.
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