Tensió política
PP i Vox denuncien la «insubmissió» i el «desafiament» de Marlaska al no comparèixer al Senat per explicar la crisi de Ceuta
Juan José Fernández
Al presidir aquest dijous la Comissió d’Interior del Senat, el senador del PP Fernando Martínez-Maíllo ha qualificat d’«acte d’insubmissió, de rebel·lia i de desobediència» l’absència del ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la sessió a la qual havia estat convocat per donar explicacions sobre la seva gestió de la crisi de Ceuta.
Es tracta, ha dit Martínez-Maíllo, d’una cosa «intolerable en democràcia, perquè no hi ha democràcia sense control parlamentari». El president de la comissió ha arrencat una curta sessió, que no ha arribat als 20 minuts de durada, lamentant: «Com veuen vostès, no hi és, no ha vingut el ministre per segona vegada, de manera reiterada... no ha trobat temps, ni ganes ni voluntat».
El senador ha transmès als reunits –només hi eren presents PP i Vox– la seva opinió que «es tracta d’una decisió deliberada del Govern» impulsada pel «seu president de vacances», una decisió «contumaç» que vulnera «una obligació constitucional», i ha replicat als arguments de la Moncloa sostenint que la compareixença prevista en una cambra (en aquest cas, el Congrés la setmana vinent) no impedeix la compareixença a l’altra.
Al Suprem
Martínez-Maíllo ha recordat la decisió dels senadors populars d’acudir al Tribunal Suprem per la via contenciosa per denunciar les absències de Marlaska i dels titulars de Defensa, Margarita Robles, i Exteriors, José Manuel Albares.
«El que se li demana al Suprem és molt senzill: que ordeni el cessament de la conducta antidemocràtica d’aquest Govern», ha explicat el senador del PP, secundant així l’anunci del líder del seu partit, Alberto Núñez Feijóo, d’acudir a l’alt tribunal.
La sessió d’avui estava plantejada perquè els senadors sabessin què va passar els dies anteriors al 30 i 31 de juliol, què va passar aquells dies i què passa ara, la qual cosa, ha explicat el president de la Comissió d’Interior, és un «dret dels senadors».
Com s’ha recordat en la sessió, el recurs contenciós administratiu del Senat és inèdit, «però més inèdit encara és l’actitud de rebel·lia del Govern davant d’aquesta cambra».
Càrrega de PP i Vox
Malgrat l’absència del ministre que havia de comparèixer, el PP i Vox han intervingut en la sessió de la comissió, tots dos per denunciar la gestió del Govern en la crisi provocada per l’entrada il·legal de més de 70.000 estrangers a la ciutat de Ceuta entre els dies 30 i 31 del juliol passat.
El senador popular Luis Javier Santamaría ha acusat el Govern de no saber quants estrangers queden a Ceuta en situació irregular. Santamaría ha citat l’article 9.2 de la Constitució per recordar l’obligació dels poders públics de garantir als ciutadans que «la llibertat de l’individu sigui real i efectiva», cosa que considera ara impossible en les circumstàncies que viu Ceuta.
Santamaría ha recordat que el Govern «no ha retornat totes i cadascuna de les persones, tal com es van comprometre a fer i tal com han anat reiterant, faltant a la veritat». Segons la seva opinió, «menteix el Govern quan assegura que això se solucionarà ràpidament».
El senador de Vox Ángel Gordillo, després de denunciar «el desafiament» de Grande Marlaska al Senat, ha recorregut també aquest mateix camí per assegurar que «la invasió» no ha acabat, i quantificar en 11.000 persones les que d’aquella onada queden a Ceuta 20 dies després.
Gordillo ha introduït en el seu discurs l’al·lusió a «un ambient de terror» a la ciutat, en el qual «les persones no s’atreveixen a sortir». A més, ha dit basar-se en denúncies dels metges de Ceuta per assenyalar que la situació és «una bomba epidemiològica que ens cau al damunt».
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