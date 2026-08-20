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Un terratrèmol de 7,2 graus sacseja els Andes al Perú

L’epicentre s’ha situat a 35 quilòmetres de la localitat de Cora Cora, a la regió d’Ayacucho, a uns 650 quilòmetres de Lima

Imatge L’arxiu de zones afectades després d’un terratrèmol de magnitud 7,5 a l’escala de Richter al port de Santa Gema, a la ciutat amazònica de Yurimaguas (Perú), el 2019.

Imatge L’arxiu de zones afectades després d’un terratrèmol de magnitud 7,5 a l’escala de Richter al port de Santa Gema, a la ciutat amazònica de Yurimaguas (Perú), el 2019. / GUADALUPE PARDO

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EFE

Lima

Un terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat aquest dijous la regió andina d’Ayacucho, al sud del Perú, segons ha informat l’Institut Geofísic del Perú (IGP), que ha detallat que l’epicentre s’ha situat a 35 quilòmetres al nord de la localitat de Coracora, sense que fins ara s’hagin notificat danys personals o materials.

L’IGP assenyala que el moviment sísmic s’ha registrat a les 13.00 hores (18.00 GMT) d’aquest dijous i ha tingut una profunditat de 108 quilòmetres. El sisme ha assolit una intensitat de III-IV a Coracora, una ciutat situada a uns 650 quilòmetres al sud de Lima, on també s’ha percebut el moviment, tot i que de manera lleu.

Sense detalls

El Centre d’Operacions d’Emergència Regional (COEN) ha confirmat la informació sobre les característiques del sisme, però encara no ha ofert detalls sobre possibles danys, tot i que mitjans locals han informat de despreniments de roques i alguns desperfectes en habitatges a Ayacucho.

En aquest sentit, el cap de l’IGP, Hernando Tavera, ha dit que «de moment no ha passat res crític», però que continuen avaluant la situació generada. El Perú es troba en una zona coneguda com el Cinturó de Foc del Pacífic, on es produeix el 80% de l’activitat sísmica mundial.

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El juliol passat, la regió de Junín, veïna de Lima, va patir una sèrie de tremolors d’una magnitud màxima de 5,4, que van provocar la mort de cinc persones, centenars d’afectats i la destrucció de desenes d’habitatges. L’últim terratrèmol devastador al país es va registrar el 2007 a la regió meridional d’Ica, on un terratrèmol de magnitud 7,9 va causar la mort d’unes 500 persones i pèrdues materials milionàries.

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