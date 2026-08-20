Conflicte a l’Orient Mitjà
Trump declara la «guerra econòmica més gran» contra l’Iran i amenaça tot país que permeti qualsevol ajuda a Teheran
La Casa Blanca busca «aïllar i derrotar l’amenaça iraniana» amb mesures econòmiques històriques
Europa press
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dimecres que iniciarà contra l’Iran «l’operació econòmica més devastadora de la història», assenyalant «una guerra econòmica i un aïllament sense precedents» en què la Casa Blanca imposarà «greus conseqüències econòmiques» a qualsevol país que permeti qualsevol mena d’ajuda a Teheran per part de les seves institucions i empreses. «Anuncio l’operació econòmica més devastadora mai empresa contra cap país. Es tractarà d’una guerra econòmica i un aïllament sense precedents», ha declarat a les xarxes el magnat republicà.
En el mateix missatge, ha amenaçat amb «tremendes conseqüències econòmiques«a tot Estat que «permeti que les seves institucions financeres, empreses, aeroports o entitats governamentals proporcionin algun tipus d’ajuda a l’Iran». «Contraban de petroli, línies d’intercanvi, transferències d’efectiu, cases de canvi, registres de vaixells, empreses façana: tot això ha d’acabar ara. Sabeu qui sou», ha expressat, batejant l’anunci com un «dia D econòmic», en al·lusió al desembarcament de Normandia en la Segona Guerra Mundial, punt clau en les operacions aliades contra l’ocupació nazi a Europa Occidental.
Tot seguit i canviant ja el to intimidador de les anteriors línies, Trump ha cridat a la col·laboració dels altres països: «Necessitem que tots els nostres aliats s’uneixin als Estats Units per aïllar i derrotar l’amenaça iraniana», ha remarcat. «Aquests fanàtics estan contra les cordes, i aquestes mesures històriques els debilitaran i els impediran sembrar el terror a tot el món», ha al·legat, abans de concloure declarant que «l’Iran mai tindrà una arma nuclear».
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