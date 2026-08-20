Turull insta a "batallar" contra l’auge d’Aliança Catalana
S. G.
A les portes que es reprengui el curs polític, que inaugurarà també un nou cicle electoral a Catalunya, queda clar que la gran preocupació dels principals partits és l’auge d’Aliança Catalana. La inquietud és palpable i transversal entre els dirigents que estan desfilant aquesta setmana per la Universitat Catalana d’Estiu a Prada del Conflent. Ahir va ser el secretari general de Junts, Jordi Turull, el que va definir el partit de Sílvia Orriols com una amenaça interna per al present i futur del moviment independentista. "L’extrema dreta i els discursos d’odi i divisió ens allunyen de l’objectiu de la independència", va etzibar. Un missatge dirigit no només als votants, sinó també als quadres del partit, entre els quals hi ha debat sobre com bregar amb Aliança davant les municipals del maig del 2027.A les portes que es reprengui el curs polític, que inaugurarà també un nou cicle electoral a Catalunya, queda clar que la gran preocupació dels principals partits és l’auge d’Aliança Catalana. La inquietud és palpable i transversal entre els dirigents que estan desfilant aquesta setmana per la Universitat Catalana d’Estiu a Prada de Conflent. Aquest dimecres ha sigut el secretari general de Junts, Jordi Turull, que ha definit el partit de Sílvia Orriols com una amenaça interna per al present i el futur del moviment independentista. "L’extrema dreta i els discursos d’odi i divisió ens allunyen de l’objectiu de la independència", ha etzibat. Un missatge que té com a destinataris no només als votants, sinó també als quadros del seu partit, entre els quals hi ha debat sobre com bregar amb Aliança davant les eleccions municipals del maig del 2027.
Turull va continuar estirant el fil que dimarts va començar a desenvolupar el president del Parlament, Josep Rull, també dirigent de Junts, quan va advertir que l’"etnicisme" que lidera Orriols fa "inviable" la independència. Sense embuts, el secretari general dels postconvergents va instar a "batallar" contra la ultradreta, que va definir com una "perillosa esmena a la totalitat" als valors sobre els quals històricament s’ha consolidat el catalanisme, com la democràcia, la llibertat i la cohesió social. "Cal fer-los front, no des del tacticisme curtterminista, sinó des de la dimensió més ètica de la política", va receptar.
Que s’assenyali o s’exclogui de la nació catalana persones pel simple fet de "ser diferents" no farà més que foragitar ciutadans que el moviment necessita i augmentar els detractors, cosa que pot impedir que l’independentisme recuperi el terreny perdut.Turull ha continuat estirant el fil que aquest dimarts va començar a desenvolupar el president del Parlament, Josep Rull, també dirigent de Junts, quan va advertir que l’"etnicisme" que lidera Orriols fa "inviable" la independència. Sin rodeos, el secretari general dels postconvergents ha cridat a "batallar" contra la ultradreta, que ha definit com una "perillosa esmena a la totalitat" als valors sobre els quals històricament s’ha consolidat el catalanisme, com la democràcia, la llibertat i la cohesió social. "Cal fer-los front, no des del tacticisme curtterminista, sinó des de la dimensió més ètica de la política", ha receptat. Que s’assenyali o s’exclogui de la nació catalana persones pel simple fet de "ser diferents" no en farà més, ha argumentat, que foragitar ciutadans que el moviment necessita i, per tant, augmentar els detractors, una cosa que pot impedir que l’independentisme recuperi el terreny perdut. "El nostre veritable enfrontament és amb l’Estat, no amb els ciutadans que han escollit Catalunya com a país per a ells i per als seus fills", va dir.
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