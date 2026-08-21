El Govern reallotja 1.200 migrants de l’assentament de la platja de Ceuta
Unes 500 persones tornen al campament després del desallotjament / Saiz qüestiona si el PP vol que s’incompleixi la llei al demanar que es retornin tots
Miguel Ángel Rodríguez
Sota un ampli desplegament policial, a primera hora del matí d’ahir va començar el desallotjament del campament que milers de migrants havien aixecat a la platja d’El Trampolín, a Ceuta, després de l’entrada massiva del 30 de juliol. L’operatiu, que buscava traslladar prop de 1.700 persones als nous recursos temporals d’acollida habilitats en diferents punts de la ciutat autònoma i deixar lliure la platja, va permetre reallotjar finalment unes 1.200 persones, que seran identificades per iniciar la tramitació dels seus expedients.
Hores després, diversos centenars de persones van tornar al campament, que estava sent desmantellat amb excavadores, en principi per recuperar les seves pertinences, cosa que va obligar a suspendre les tasques de neteja.
Des de les 7.30 hores, els agents de la Policia Nacional van organitzar els immigrants, els van demanar que recollissin les seves pertinences i van formar els grups que, a partir de les 9.45, van iniciar a peu el trasllat cap als punts temporals d’acollida. Al llarg del matí, fonts de la Delegació del Govern van situar en prop de 1.700 el nombre de persones que havien abandonat l’enclavament.
A més, els migrants van ser separats segons la seva procedència per prevenir possibles enfrontaments: els subsaharians van ser conduïts a Loma Margarita i els magribins van continuar fins a Loma Colmenar, a prop de la frontera del Tarajal. En els dos espais estava prevista la seva identificació i distribució a les instal·lacions condicionades.
"Vivim en un Estat de dret i això contribuirà a conformar expedients de cadascuna d’aquestes persones. És una tasca molt important", va assegurar cap al migdia la ministra portaveu i responsable de Migracions, Elma Saiz. En una entrevista a La Sexta, Saiz va explicar que compten amb 1.800 places, part d’un dispositiu més ampli que va anunciar dilluns i que estarà disponible "aviat". La capacitat global prevista supera les 5.000 places. El Ministeri de Migracions insisteix que els trasllats són voluntaris i que els recursos tenen caràcter temporal. Saiz va rebutjar establir un termini: "No em marco l’horitzó ni en setmanes, ni en dies ni en hores".En una entrevista a La Sexta, Saiz ha explicat que actualment compten amb 1.800 places, però que aquestes formen part d’un dispositiu més ampli, que ja va anunciar dilluns i que estarà disponible "aviat". La capacitat global prevista supera les 5.000 places. El Ministeri de Migracions insisteix que els trasllats són voluntaris i que els recursos tenen caràcter temporal. No obstant, Saiz ha rebutjat establir un termini: "No em marco l’horitzó ni en setmanes, ni en dies, ni en hores".
Tornada de 500 persones
Amb la platja d’El Trampolín buida, la Conselleria de Medi Ambient va iniciar a mig matí una operació de neteja, retirada de residus i desinfecció de l’enclavament. No obstant, la situació va canviar a la tarda. Uns 500 migrants van tornar al lloc, en principi per recuperar o buscar pertinences, tot i que alguns van tornar amb mantes i d’altres estris amb intenció d’instal·lar-s’hi de nou.
Davant d’aquesta situació, la ciutat autònoma va decidir paralitzar els treballs per raons de seguretat i per protegir els operariAmb la platja d’El Trampolí buida, la Conselleria de Medi Ambient va iniciar a mig matí una operació de neteja, retirada de residus i desinfecció de l’enclavament. No obstant, la situació va canviar a la tarda. Al voltant de 500 migrants van tornar al lloc, en principi per recuperar o buscar pertinences, tot i que alguns van tornar amb mantes i altres estris amb intenció d’instal·lar-se allà de nou. Davant aquesta situació, la ciutat autònoma ha decidit paralitzar els treballs per raons de seguretat i per protegir els operaris.s.
De moment, el Govern no ha aclarit quin serà el següent pas, però Saiz va deixar clar que la intenció és obrir al més aviat possible tots els recursos d’acollida per localitzar i identificar els immigrants i començar a tramitar els seus expedients. Preguntada per les crítiques del president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, al lent ritme de tramitació, la ministra va dir que en desconeix la dada. "El més important és una tasca coordinada entre administracions i treballar com ho estem fent per recuperar la normalitat", va afirmar.De moment, el Govern no ha aclarit quin serà el següent pas, però Saiz ha deixat clar que la intenció és obrir al més aviat possible tots els recursos d’acollida per localitzar i identificar els migrants i començar a tramitar els seus expedients. Preguntada per les crítiques del president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, al lent ritme de tramitació, la ministra ha dit desconèixer la dada. "L’important és una tasca coordinada entre administracions i treballar com estem fent per recuperar la normalitat", ha dit.
Saiz també va denunciar la proposta del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ahir va demanar des de Ceuta tornar "tots" els immigrants al Marroc, independentment que siguin menors. La ministra portaveu va qüestionar si els populars pretenen que Espanya "incompleixi la llei" i "deixi de ser un Estat de dret". El ministre de Transformació Digital, Óscar López, per la seva banda, va considerar una "autèntica vergonya" que sigui "impossible distingir el PP de Vox".Saiz també ha aprofitat per denunciar la proposta llançada per Alberto Núñez Feijóo de tornar a "tots" els migrants al Marroc, amb independència que siguin menors. La ministra portaveu ha qüestionat si el que pretén el PP és que Espanya "incompleixi la llei" i "deixi de ser un Estat de dret". Per la seva banda, el ministre de Transformació Digital, Óscar López, també ha considerat una "autèntica vergonya" que sigui "impossible distingir el PP de Vox".
Molt més contundent va ser el secretari d’Estat d’Infància, Rubén Pérez Correa, que va atribuir a les paraules del líder del PP una "il·legalitat manifesta" i va recordar la sentència del Tribunal Suprem del 2024, que va declarar que la devolució en massa de menors al Marroc el 2021 es va fer amb "absoluta inobservança" de la llei d’estrangeria, ja que el procés s’ha de fer de manera individual en el cas dels menors.Molt més contundent ha sigut el secretari d’Estat d’Infància, Rubén Pérez Correa, que ha titllat les paraules del líder del PP d’una "il·legalitat manifesta" i ha recordat la sentència del Tribunal Suprem del 2024 que va declarar que la devolució en massa de menors al Marroc el 2021 va aconseguir "absoluta inobservança" de la llei d’estrangeria, ja que el procés s’ha de realitzar de manera individual en el cas dels menors.
El trasllat de les nenes
A més, el secretari d’Estat va tornar a defensar el pla de l’Executiu de derivar prop de 500 nenes migrants a la Península perquè siguin ateses per oenagés, malgrat que Ceuta continuï mantenint la tutela de les menors. També va reconèixer, aixi mateix, que encara no tenen una xifra exacta dels menors que segueixen a la ciutat de Ceuta, però que treballen amb una forquilla d’entre uns 2.400 i 2.500 nens i nenes detectats.
Pérez Correa va avisar, a més, que hi pot haver centenars de menors encara sense identificar i va recalcar la "urgència" d’atendre’ls a tots, especialment les nenes.A més, ha tornat a defensar el pla de l’Executiu de derivar prop de 500 nenes migrants a la Península perquè siguin ateses per ONG, malgrat que Ceuta continuï mantenint la seva tutela. També ha admès que encara no tenen un nombre exacte de menors a la ciutat de Ceuta i que treballen amb una forquilla de 2.400 a 2.500 nens i nenes detectats. Pérez Correa ha advertit, a més, que hi pot haver centenars de menors encara sense identificar i ha recalcat la "urgència" d’atendre’ls a tots, especialment les nenes.
Subscriu-te per seguir llegint
- Moren en un accident de trànsit Mathilde Favier, directora de relacions públiques de Dior, i el seu marit, el productor de cinema Nicolas Altmayer
- El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
- Guardiola, entre l’obsessió, l’exigència i l’afecte: «Nois, us vull confessar una cosa... Estic divorciat de la dona més bonica del planeta»
- Pablo, cambrer espanyol que viu en una autocaravana a Suïssa: «El primer que faig quan em llevo és saludar la meva Bellota»
- La Policia Nacional rescata un nadó tancat en un cotxe a 40 graus a Sevilla
- El poble natal de Pep Guardiola és també una escapada perfecta a Catalunya: patrimoni medieval, natura i gastronomia local
- Detinguda una dona a Manresa per provocar tres incendis de contenidor aquest dimecres a la matinada
- Els experts avisen sobre l’aire condicionat: el consell clau perquè refredi més i gasti menys