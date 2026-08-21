Israel guanya pes a l’Amèrica Llatina amb l’avenç de la ultradreta
La presidència a Colòmbia de De la Espriella és l’últim capítol de canvis més profunds
Abel Gilbert
"Israel i Amèrica Llatina en plena lluna de mel". El nou moment de les relacions va ser saludat pel portal LatamIsrael poc després de la presa de possessió d’Abelardo de la Espriella com a president colombià. La cerimònia de proclamació no només va incloure un rabí, sinó que va ser presenciada pel ministre d’Exteriors d’Israel, Gideon Sa’ar. Posteriorment, l’ultradretà va comprometre l’immediat trasllat de l’ambaixada colombiana a Jerusalem. També va reconèixer la sobirania israeliana sobre els alts del Golan, l’annexió dels quals no és reconeguda per la gran majoria de la comunitat internacional."Israel i Amèrica Llatina en plena lluna de mel". El nou moment de les relacions va ser saludat pel portal LatamIsrael poc després de la presa de possessió d’Abelardo de l’Espriella com a nou president colombià. La cerimònia de proclamació no només va incloure un rabí. Va ser presenciada pel ministre d’Exteriors d’Israel, Gideon Sa’ar. Posteriorment, l’ultradretà no només va comprometre l’immediat trasllat de l’ambaixada colombiana a Jerusalem. També va reconèixer la sobirania israeliana sobre els alts del Golan, un territori sirià ocupat des de 1967. La seva annexió no és reconeguda per la gran majoria de la comunitat internacional.
El president equatorià, Daniel Noboa, havia celebrat abans davant de Gideon Sa’ar aquest canvi de tendència i el responsable de la diplomàcia israeliana va respondre: "L’Equador és un país amic i volem contribuir amb vostès en diferents sectors, incloent-hi en aspectes econòmics i en la lluita contra el terrorisme".El president equatorià, Daniel Noboa, havia celebrat abans davant de Gideon Sa’ar aquest canvi de tendència i el responsable de la diplomàcia israeliana va respondre: "L’Equador és un país amic i volem contribuir amb vostès en diferents sectors, incloent en aspectes econòmics i en la lluita contra el terrorisme". El mateix programa ha sigut després ofert a Bogotà com a part d’un acord de l’eliminació recíproca del requisit de visat.
L’antic front llatinoamericà crític amb Tel Aviv, especialment després de la brutal represàlia contra Gaza després dels atemptats de Hamàs del 7 d’octubre del 2023, es va debilitar progressivament a partir d’aquell any. La primera fita va ser la victòria electoral de Javier Milei, que es va considerar el president "més sionista del món". L’avenç de la ultradreta i altres expressions conservadores va afavorir la nova política d’Israel cap a la regió. El president de Xile, José Antonio Kast, va revisar de manera significativa la política exterior del seu antecessor, Gabriel Boric, que havia posat fi a la compra d’armes israelianes. El seu col·lega bolivià, Rodrigo Paz, va recompondre les relacions de Bolívia amb Israel, trencades des del 2009.L’antic front llatinoamericà crític amb Tel Aviv, especialment després de la brutal represàlia contra Gaza després dels atemptats de Hamàs del 7 d’octubre del 2023, s’ha debilitat de manera progressiva a partir d’aquell mateix any. La primera fita en aquesta direcció va ser la victòria electoral de Javier Milei, que no va dubtar a considerar-se el president "més sionista del món", potser per sobre de Benjamin Netanyahu. L’avenç de la ultradreta i altres expressions conservadores ha afavorit de manera substancial la nova política d’Israel cap a la regió. El president de Xile, José Antonio Kast, va revisar de manera significativa la política exterior del seu antecessor, Gabriel Boric, que havia posat fi a la compra d’armes israelianes. El seu col·lega bolivià, Rodrigo Paz, va recompondre al seu torn les relacions de Bolívia amb Israel, trencades des del 2009.
El terratrèmol del 24 de juny va propiciar l’impossible: l’acostament entre Caracas i Tel Aviv a partir de la participació de brigadistes israelians en la tasca de rescat dels veneçolans atrapats entre la runa. Els dos països havien trencat les seves relacions el 2009, després de l’operació Plom Fos a Gaza, que va provocar la mort d’uns 1.300 palestins. La "presidenta encarregada", Delcy Rodríguez, va decidir girar full i va agrair públicament a Israel la seva contribució per enfrontar la desgràcia. Dies abans, el seu ministre d’Exteriors, Félix Plasencia, es va reunir amb el rabí principal de l’Associació Israelita de Veneçuela, Isaac Cohen, a qui va entregar una carta en què estava a favor de restablir les relacions diplomàtiques i consulars entre els dos països.
El fet més rellevant
Però el fet més rellevant no va tenir lloc a Caracas ni Bogotà. Abans del Mundial de futbol, l’Argentina va firmar amb Israel els Acords d’Isaac, que constitueixen un nou marc estratègic i diplomàtic d’associació que Tel Aviv intenta replicar a l’Amèrica Llatina. Faltaven hores perquè es disputés la final entre l’Argentina i Espanya. Enmig de l’expectativa, va passar inadvertit a Buenos Aires un fet considerat rellevant per part dels especialistes: Netanyahu va rebre l’ambaixador argentí, el rabí Shimon Axel Wahnish, amb l’objectiu de transmetre un missatge d’ànim del seu Govern a la selecció albiceleste.
Paral·lelament, l’Argentina ha firmat un acord sobre IA pel qual Israel aportarà la seva experiència tècnica per integrar sistemes en àrees crítiques de l’Estat, entre les quals la seguretat. El mateix acaba de fer Hondures, ja que el ministre de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard, ha subscrit una entesa amb el seu col·lega d’Israel Katz.
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