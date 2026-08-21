L’Ebola pren la davantera
Metges Sense Fronteres avisa d’un col·lapse a l’epicentre del brot, agreujat per la violència armada, la desconfiança comunitària i la tisorada internacional de fons.
ÀLEX ÁLVAREZ GARCÍA
La República Democràtica del Congo (RDC) s’enfronta al brot d’Ebola més mortífer i voraç de tota la seva història. Tres mesos després que el Govern declarés l’emergència sanitària, l’epidèmia està fora de control a les províncies del nord i de l’est. Les últimes dades oficials eleven el balanç a 5.208 casos confirmats i 2.476 morts, amb una taxa de mortalitat del 47,5%.La República Democràtica del Congo (RDC) s’enfronta al brot d’Ebola més mortífer i voraç de tota la seva història. Tres mesos després que el Govern declarés formalment l’emergència sanitària el 15 de maig –amb diverses setmanes de retard que van llastar la resposta inicial–, l’avenç de l’epidèmia es troba fora de control a les províncies del nord i l’est del país. Les últimes dades oficials facilitades per l’agència de salut de la Unió Africana (Africa CDC) i el Ministeri de Comunicació de la RDC eleven el balanç a 5.208 casos confirmats i 2.476 morts, situant la taxa de mortalitat en un dramàtic 47,5%.
Philippa Boulle, que és directora mèdica adjunta de Metges Sense Fronteres (MSF), adverteix sobre la velocitat sense precedents de la propagació: mentre que en el mateix període inicial de la històrica crisi de l’Àfrica Occidental el 2014 van morir 279 persones, avui a l’RDC la xifra supera els 1.500 morts en el mateix lapse de temps. Les dades augmenten el pessimisme dels epidemiòlegs i deixen en evidència que el brot està molt lluny de ser controlat en consonància amb les declaracions de dimarts del director general de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
El virus impacta directament sobre un terreny que està devastat per dècades de conflicte armat i per desplaçaments massius. Trish Newport, coordinadora d’emergències d’MSF, descriu la situació del camp de desplaçats de Plaine Savo (Ituri) –on sobreviuen unes 80.000 persones sota lones plàstiques, sense prou accés a aigua potable ni protecció– com a "horrorosa".
Zones remotes
Els enfrontaments armats impossibiliten l’accés humanitari a zones remotes i alimenten atacs contra hospitals, personal mèdic i ambulàncies. Aquesta violència ha erosionat la confiança de la població. Miriam Alía, responsable mèdica d’MSF a Niania, explica que hi ha un rebuig visceral en zones on el virus apareix per primera vegada: "Hi ha una sensació en la població que només arriben recursos quan hi ha Ebola, mentre senten que han sigut desatesos durant anys davant la violència i els assassinats".Els enfrontaments armats no només impossibiliten l’accés humanitari a zones remotes, sinó que alimenten atacs recurrents contra hospitals, personal mèdic i ambulàncies. Aquesta violència continuada ha erosionat la confiança de la població. Miriam Alía, responsable mèdica de MSF a Niania, explica a aquest diari que hi ha un rebuig visceral en zones on el virus apareix per primera vegada: "Hi ha comunitats que s’han tancat per complet, rebutjant els equips de seguiment de contactes i atacant centres de tractament. Hi ha una sensació en la població que només arriben recursos quan hi ha Ebola, mentre senten que han sigut desatesos durant anys davant la violència i els assassinats".
La catàstrofe esclata enmig de dràstiques retallades pressupostàries a l’ajuda humanitària executades per països com els EUA i el Regne Unit, que ha desmantellat la vigilància epidemiològica de rutina, crucial per detectar alertes a temps, recorda Alía.Davant el perill imminent de contagi massiu, el Govern congolès ha qualificat d’alt risc 2.890 escoles (18 districtes educatius). Per a l’inici del curs escolar l’1 de setembre, l’ensenyament presencial quedarà suspès temporalment i serà substituïda per quaderns de treball impresos i instrucció per ràdio i televisió. El missatge dels equips mèdics en primera línia és categòric: la resposta mèdica internacional s’ha d’intensificar sense demora. Cada dia de retard permet que el virus prengui la davantera i es cobri milers de vides evitables en un país exhaust a punt del col·lapse.El missatge dels equips mèdics en primera línia és categòric: la resposta mèdica internacional s’ha d’intensificar sense demora. Cada dia de retard permet que el virus prengui la davantera, cobrant-se milers de vides evitables en un país exhaust a punt del col·lapse.
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