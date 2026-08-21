Leire Díez assenyala l’UCO i demana que no s’unifiquin els seus dos casos
Tono Calleja Flórez
L’exmilitant socialista Leire Díez, a qui s’acusa d’intentar boicotejar les causes judicials contra el PSOE i la família del president del Govern, Pedro Sánchez, ha presentat un recurs d’apel·lació en què acusa els agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil de maniobrar en contra seva. I per això reclama a la Sala Penal de l’Audiència Nacional que rebutgi la decisió d’unificar els dos casos en què s’investiga la coneguda com a "lampista" dels socialistes.L’exmilitant socialista Leire Díez, a qui s’acusa de provar de boicotejar les causes judicials contra el PSOE i la família del president del Govern, Pedro Sánchez, ha presentat un recurs d’apel·lació en el qual acusa els agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil de maniobrar en contra seu. I per això, reclama a la Sala Penal de l’Audiència Nacional que rebutgi la decisió d’unificar els dos casos en els quals se l’investiga la coneguda com a "lampista" dels socialistes.
"Resulta inexplicable que s’hagi mantingut una investigació paral·lela al Tribunal Central d’Instància quan ja feia mesos que s’estaven investigaven els fets", assenyala el recurs interposat per l’advocada Eva María Bejarano. I afegeix: "Resulta innegable no només que la investigació dels fets relatius a la trama del PSOE va ser assumida en primer lloc per la plaça número 9 de Madrid, sinó que, a més, aquesta trama no té absolutament res a veure amb les suposades manipulacions de contractes públics que van donar lloc a les diligències prèvies 150/2025" que investiga l’Audiència Nacional."Resulta inexplicable que s’hagi mantingut una investigació paral·lela al Tribunal Central de Instància quan ja feia mesos que s’investigaven els fets", diu el recurs interposat per l’advocada Eva María Bejarano, que completa en el seu escrit: "Resulta innegable no només que la investigació dels fets relatius a la trama del PSOE va ser assumida en primer lloc per la Plaza número 9 de Madrid, sinó que a més aquesta trama no té absolutament res a veure amb les suposades manipulacions de contractes públics que van donar lloc a les Diligències prèvies 150/2025" que investiga l’Audiència Nacional.
El titular de la plaça número 5 de la Secció d’Instrucció del Tribunal Central d’Instància va rebre el 14 d’agost totes les actuacions del magistrat que va obrir la causa sobre Díez a Madrid, Arturo Zamarriego, que la setmana anterior va decidir inhibir-se al constatar que el jutge Santiago Pedraz mantenia una investigació "més avançada que li ha permès imputar responsables del PSOE".El titular de la plaça número 5 de la Secció d’Instrucció del Tribunal Central de Instància (Audiencia Nacional) va rebre el 14 d’agost totes les actuacions dutes a terme pel magistrat que va obrir la causa sobre la ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez a Madrid, Arturo Zamarriego, que la setmana anterior va decidir inhibir-se al constatar que Pedraz mantenia una investigació "més avançada que li ha permès imputar responsables del PSOE".
Però la lletrada sosté "que amb la mera circumstància que alguns dels assenyalats indiciàriament com a partícips (per exemple, Santos Cerdán) estiguin investigats en altres causes centrals no n’hi ha prou per estendre la competència dels jutjats centrals a tots els fets en què apareguin esmentats, sota pena de convertir l’excepció en regla".Però la lletrada Bejarano sosté "que amb la mera circumstància que alguns dels assenyalats indiciàriament com a partícips (per exemple, Santos Cerdán) estiguin investigats en altres causes centrals no n’hi ha prou per estendre la competència dels Jutjats Centrals a tots els fets en els quals apareguin esmentats, sota pena de convertir l’excepció en regla; i tampoc el fet que hi pugui haver dirigents de més nivell implicats com sosté la resolució impugnada".
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