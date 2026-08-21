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Un terratrèmol de 7,2 graus afecta els Andes al Perú sense deixar ferits

Un terratrèmol de 7,2 graus afecta els Andes al Perú sense deixar ferits

Un terratrèmol de 7,2 graus afecta els Andes al Perú sense deixar ferits / GUADALUPE PARDO

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Abel Gilbert

Buenos Aires

Un terratrèmol de magnitud 7,2 va sacsejar ahir la regió andina d’Ayacucho, al sud peruà, segons va informar l’Institut Geofísic del Perú (IGP) al detallar que l’epicentre es va ubicar a 35 quilòmetres al nord de la localitat de Coracora, a la província de Parinacochas. Al tancament d’aquesta edició no s’havien notificat danys personals o materials. "Per la informació que hem reunit fins ara, la població ha sortit bastant espantada als carrers, però no ha passat res més crític. Esperem que sigui així", va assenyalar el cap de l’IGP, Hernando Tavera

L’IGP assenyala que el moviment tel·lúric es va registrar a les 13.00 hores (18.00 GMT) d’ahir i va tenir una profunditat de 108 quilòmetres. El sisme va arribar a una intensitat de III-IV a Coracora, una ciutat ubicada a uns 650 quilòmetres al sud de Lima. D’acord amb la premsa de la capital, l’ona expansiva es va sentir a diverses zones del país andí, tot i que de manera lleu.

La Direcció d’Hidrografia i Navegació de la Marina de Guerra va descartar de moment un risc de tsunami al litoral.

Sense detalls

El Centre d’Operacions d’Emergència Regional va confirmar la informació sobre les característiques del sisme, però no va donar detalls sobre possibles danys, malgrat que mitjans locals van reportar despreniments de roques i alguns danys en habitatges a Ayacucho. El Perú s’ubica en una zona coneguda com el Cinturó de Foc del Pacífic, on es produeix un 80% de l’activitat sísmica mundial.

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El juliol passat la regió de Junín, veïna de Lima, va patir una sèrie de tremolors d’una magnitud màxima de 5,4, que van provocar la mort de cinc persones, centenars de damnificats i la destrucció de desenes d’habitatges. L’últim terratrèmol devastador al país es va registrar l’any 2007 a la regió del sud d’Ica, on un sisme de magnitud 7,9 va causar la mort d’unes 500 persones.

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