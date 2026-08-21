Un terratrèmol de 7,2 graus sacseja els Andes al Perú

Un terratrèmol de magnitud 7,2 ha sacsejat aquest dijous la regió andina d’Ayacucho, al sud peruà, segons ha informat l’Institut Geofísic del Perú (IGP) al detallar que l’epicentre s’ha ubicat a 35 kilòmetres al nord de la localitat de Coracora, a la província d’Ayacucho de Parinacochas, sense que fins ara s’hagin notificat danys personals o materials d’importància. Les autoritats de Coracora van reconèixer la possibilitat de danys a les cases perquè són majoritàriament de tova i calamina. "Espero que no haya desgracias, pero toda la comisión multisectorial está desplazándose hacia esos lugares", dijo el alcalde de Parinacochas, Tony Reyes Anampa, y pidió al Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori asistencia económica. El Premier Luis Galarreta anunció que los ministros de Vivienda, Producción y Defensa viajaron a Ayacucho para coordinar acciones. El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, hizo posteriormente el primer balance oficial: tres heridos y 22 viviendas y seis colegios afectados.

Cada vez que se sacude la tierra en Perú la población teme un hecho aciago. El país se ubica en una zona conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce un 80 % de la actividad sísmica mundial. En julio pasado la región de Junín, vecina de Lima, sufrió una serie de temblores de una magnitud máxima de 5.4, que provocaron la muerte de cinco personas, cientos de damnificados y la destrucción de decenas de viviendas. El último terremoto devastador en el país se registró en 2007 en la región sureña de Ica, donde un terremoto de magnitud 7.9 causó la muerte de unas 500 personas y millonarias pérdidas materiales. Contra lo sospechado apenas se conoció la magnitud del temblor este jueves, se despejaron con el correr de las horas los peores presagios.

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra descartó por el momento un riesgo de tsunami en el litoral. El IGP precisó que el movimiento telúrico se registró a las 13.00 horas (18.00 GMT) de este jueves y ha tenido una profundidad de 108 kilómetros. El sismo ha alcanzado una intensidad de III-IV en Coracora, una ciudad ubicada a unos 650 kilómetros al sur de Lima. De acuerdo con la prensa capitalina la onda expansiva se sintió en varias zonas del país andino, aunque de forma leve.

Una réplica de magnitud 4,2 se registró tres horas y media después. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó de que la réplica se produjo a las 16:30 hora local (21:30 GMT), también con epicentro situado a 28 kilómetros al norte de Coracora, y a 108 kilómetros de profundidad, la misma registrada para el terremoto principal, ocurrido a las 13:00 hora local.

De acuerdo con el diario limeño La República el temblor de este jueves "guarda una exacta coincidencia geográfica con un antecedente de magnitud 6,6 ML (6,8 Mw) registrado el 24 de agosto de 2014 en la misma localidad". Aquel antecedente técnico tuvo la misma profundidad de 108 kilómetros. "La sacudida de hace 12 años alcanzó una intensidad de nivel VI en Puquio, con una onda de percepción que abarcó un radio cercano a los 300 kilómetros".

Lo ocurrido en las últimas horas se relaciona con la dinámica tectónica peruana. De acuerdo con el IGP, la placa de Nazca converge y se introduce por debajo de la placa Sudamericana. Esa es una de las razones por las cuales se estremece la tierra, aunque no la única. También puede producirse por la deformación interna de la placa oceánica cuando ya se encuentra debajo de la cordillera de los Andes.

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Llamado de atención

El episodio volvió a instalar un debate pendiente en el país andino. La Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) recordó que solo el 5,3% de los establecimientos de salud (490 de un total de 9.000) y apenas el 0,4% de los colegios públicos (187 de 50.000) cuentan con seguro frente a riesgos catastróficos. Eduardo Morón, presidente de la entidad, advirtió que esa carencia expone al Estado a largos procesos de reconstrucción cada vez que ocurre un desastre de gran magnitud. "Si no existen recursos para reconstruir oportunamente, esa infraestructura puede permanecer inoperativa durante años". Y no se trata solo de la tierra que se remece. El fenómeno climático de El Niño augura inundaciones que pueden provocar también problemas considerables.