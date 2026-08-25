Crisi migratòria
El Govern adapta les lleis per agilitar les expulsions a Ceuta
L’Executiu destinarà 25 milions d’euros per a l’atenció als menors no acompanyats a Ceuta, a més d’altres mesures urgents
El Govern mantindrà fins a final d’any la situació d’interès per a la Seguretat Nacional a Ceuta
Iván Gil
El Consell de Ministres ha aprovat dos avantprojectes per adaptar el marc jurídic espanyol al Pacte Europeu de Migració i Asil que, entre altres qüestions, agilita les repatriacions de migrants sense dret a asil. En plena crisi migratòria a Ceuta, l’Executiu mou fitxa per transposar la normativa amb una nova llei d’asil i la reforma de la llei d’estrangeria.
Segons ha explicat el mateix ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, l’objectiu d’aquestes reformes passa per adoptar un «sistema de protecció més àgil, eficaç i garantista que respongui millor a la nova realitat del fenomen migratòria sense reduir les garanties» de les persones sol·licitadores d’asil. La intenció de l’Executiu és accelerar el procediment per aprovar com més aviat millor aquestes noves normes.
Els nous reglaments sí que són d’aplicació directa i permeten fer sol·licituds per activar les denominades quotes de suport de tercers països europeus o el desplegament de Frontex. Amb tot, els nou reglaments estableixen diverses graduacions que segons el Govern s’han de concretar en les legislacions nacionals amb modificacions legislatives.
«La prioritat del Govern d’Espanya és la devolució», segons ha remarcat el ministre de Política Territorial i que encapçalarà el comandament únic constituït per afrontar la crisi a Ceuta. Un procediment en què la legislació és diferent per a menors i adults, amb més garanties per als primers i sempre que es donin les condicions de reunificació familiar.
Les noves reformes plantejades pel Govern incorporen també la figura del triatge, relativa al procés de recollida d’informació de les persones estrangeres que entren al país sense haver passat pels controls fronterers d’entrada. Un control que inclou un reconeixement mèdic, un examen de vulnerabilitat, la identificació, la presa de dades biomètriques, una inspecció de seguretat i la derivació al procediment adequat en cada un dels supòsits. El triatge és obligatori per als estats membres i tot i que el reglament europeu fixa un termini de fins a set dies, a Espanya continuaran sent 72 hores prorrogables només per decisió judicial «per limitar al mínim imprescindible el temps que l’estranger s’hagi de mantenir a les instal·lacions policials habilitades», segons ha explicat el titular d’Interior.
El Govern va declarar la ‘situació d’interès per a la seguretat nacional’ a la ciutat autònoma i va constituir un comandament únic per coordinar la resposta a la crisi migratòria, com va anunciar aquest dilluns el vicepresident i ministre d’Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, després de reunir-se amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
Pla de xoc
Així mateix, entre les mesures aprovades pel Consell de Ministres figura una partida extraordinària de 25 milions d’euros per a l’atenció dels menors no acompanyats que van entrar a l’enclavament. Previ al Consell de Ministres, el president del Govern, Pedro Sánchez, va presidir la reunió del Consell de Seguretat Nacional per analitzar la situació a Ceuta després de l’arribada massiva de migrants el 30 de juliol passat.
Aquestes mesures se sumen a les anunciades per Cuerpo després de reunir-se amb el president de Ceuta i anunciar una ampliació extraordinària i immediata del Pla de Desenvolupament Integral Socieconòmic de Ceuta del 2022, dotat fins ara amb més de 180 milions d’euros, que incorporarà mesures per reforçar la seguretat, gestionar els retorns i reactivar l’economia de la ciutat.
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