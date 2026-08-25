Xoc amb l’oposició
El Govern s’acull a «criteris tècnics» per justificar per què no va enviar un ES-Alert davant les tempestes a Tarragona
L’Executiu preveu una revisió dels episodis per analitzar si s’incorporen millores en els protocols després de les crítiques dels alcaldes dels municipis afectats
Junts i els Comuns demanen la compareixença de Parlon per no enviar un ES-Alert davant les pluges a Tarragona
El Govern i el Servei Meteorològic s’enreden per l’ES-Alert que no es va enviar a Tarragona
Sara González
Va passar dissabte, però va tornar a repetir-se dilluns: pluges torrencials a diverses comarques de Tarragona que han provocat inundacions, danys materials, afectacions en infraestructures i una desena de ferits sense que prèviament, s’enviés una ES-Alert al mòbil dels veïns afectats. Davant les crítiques d’alguns dels alcaldes i de partits de l’oposició, el Govern ha al·legat «criteris tècnics» per haver desestimat l’emissió d’aquest avís i ha recordat que només s’activa quan el nivell de perillositat del temporal previst se situa en cinc o sis sobre sis. En tot cas, ha admès que revisarà aquests dos episodis per analitzar si cal incorporar millores en els protocols.
«El Govern pren les decisions únicament amb criteris tècnics que estan protocolitzats», ha assegurat la portaveu de l’Executiu, Sílvia Paneque, hores després que tant Junts com els Comuns hagin registrat peticions de compareixença tant de la consellera d’Interior, Núria Parlon, com de la directora del Servei Meteorològic de Catalunya. Anticipant les explicacions que totes dues donaran, Paneque ha argumentat que s’enfronten a fenòmens locals intensos que requereixen una previsió «més delimitada» en el temps i que, quan es desencadenen, s’han de valorar si és convenient o no enviar l’ES-Alert.
En el cas dels últims dies, l’avís meteorològic era de nivell quatre i, segons ha relatat, davant les circumstàncies posteriors que es van donar, quan la intensitat va ser més gran, es va descartar l’enviament perquè es valora si hi ha temps o no de reacció de la ciutadania o si pot tenir efectes adversos llançar-lo en aquell moment. «Per exemple, a altes hores de la matinada, enviar una alerta pot implicar un augment de moviment de persones que vagin a buscar el cotxe al pàrquing», ha justificat. En tot cas, Paneque ha assegurat que en tot episodi d’aquest tipus es revisa posteriorment la gestió per avaluar si cal incorporar millores en l’actuació.
Pla de xoc
No obstant, el Govern defensa que ha gestionat bé aquests temporals, que hi ha més mecanismes de comunicació tant amb els Ajuntaments com amb els cossos de seguretat i d’emergències i ha remarcat que no s’han de lamentar víctimes. També ha posat èmfasi que les mesures d’autoprotecció de la població també s’han d’integrar a l’imaginari de la ciutadania davant uns fenòmens que, amb el canvi climàtic, cada vegada són més freqüents.
De fet, el Govern ha reprès el curs polític amb un informe sobre l’impacte negatiu que el canvi climàtic ha tingut a Catalunya aquest estiu, marcat per onades de calor, incendis i xàfecs. Paneque ha explicat que una de les prioritats del mandat serà un pla de xoc per minimitzar l’impacte dels temporals mitjançant l’adaptació d’estructures i municipi per estar més ben preparats, una qüestió per la qual el Govern ja havia advocat anteriorment després d’altres capítols de tempestes de fort impacte.
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