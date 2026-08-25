Crisi migratòria
El Govern recorre al CNI per agilitar la repatriació dels migrants a Ceuta
El reforç de la «seguretat urbana i fronterera» és un altre dels objectius de l’ampliació extraordinària del Pla de Desenvolupament Integral Socieconòmic
Des de l’Executiu reconeixen que no disposen de xifres exactes sobre els migrants que romanen a Ceuta
Ceuta i Melilla, en directe | Última hora de la crisi migratòria a Ceuta
Iván Gil
El Govern aposta per la creació d’un comandament únic com a solució a la crisi migratòria a Ceuta. Una exigència que va realitzar el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, el 29 juliol passat. La vigília de l’entrada massiva de migrants i davant la constatació d’uns serveis d’acollida ja llavors «desbordats» després de xifrar-se en 1.500 les entrades en els dies previs. L’aprovació del decret corresponent amb la declaració a Ceuta de situació d’interès per a la seguretat nacional es produirà aquest dimarts en el Consell de Ministres, 27 dies després de l’alerta llançada per Vivas.
Entre els principals objectius del comandament únic es troba accelerar la instrucció dels expedients als migrants que encara es mantenen a la ciutat autònoma per procedir a les repatriacions o, en cas de tenir dret, concessions d’asil. Una gestió que, amb la coordinació entre les administracions i els diferents ministeris implicats, es dugui a terme «tan ràpidament com sigui possible», segons confien fonts de l’Executiu.
Encapçalat pel ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, integrarà, a més dels diferents ministeris implicats, el Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) i comptarà amb l’assessorament del Departament de Seguretat Nacional (DSN). Abans de la reunió del Consell de Ministres es farà també un Consell de Seguretat Nacional de caràcter extraordinari per analitzar la crisi migratòria. Un òrgan presidit per Pedro Sánchez i en el qual participen, a més de diversos ministres del Govern, la cúpula militar i el CNI.
Des de l’Executiu reconeixen que no disposen de xifres exactes sobre els migrants que romanen a Ceuta després de l’entrada irregular d’uns 72.000 migrants. Aquest mateix dilluns, la portaveu del Govern, Elma Saiz,va apuntar que als centres d’acolliment habilitats estan complets amb 1.800 places ocupades. Una xifra encara lluny de suplir les necessitats, amb centenars de migrants encara als carrers.
En els pròxims dies el Govern s’ha compromès a habilitar més centres, ja que l’acollida és el primer pas imprescindible per iniciar els expedients individualitzats. El que s’ha evitat confirmar de moment és l’augment de funcionaris per agilitar els expedients. Si bé fonts de l’Executiu apunten a incrementar recursos per, entre altres objectius, «gestionar els retorns i donar una solució a les persones migrants presents a la ciutat de Ceuta».
Prop de 3.000 menors migrants
El PP traslladava aquest dilluns després del seu comitè de direcció el missatge que la crisi a Ceuta només veurà la seva fi amb la devolució al Marroc de «totes» les persones, menors inclosos, que van creuar de manera il·legal a la ciutat autònoma en la «invasió» que va tenir la seva principal fita el 30 de juliol. De moment, s’han identificat més de 2.900 menors migrants, i el Govern assenyala la «gran complexitat burocràtica» i la necessitat de cooperació amb els països d’origen per poder-ne efectuar el retorn per la via de la reagrupació familiar.
Al Ministeri de Joventut i Infància assenyalen des de l’inici d’aquesta crisi que molts d’aquests infants «o bé no tenen família o bé provenen de situacions de violència o abusos que n’impedeixen el retorn». Així mateix, recorden que l’article 35.5 de la llei d’estrangeria és clar a l’establir que la reunificació familiar només és possible «si es donessin les condicions adequades» per a això.
Aquest mateix dijous se celebrarà una comissió sectorial en la qual, malgrat el rebuig de les comunitats del PP, el ministeri forçarà la inclusió d’un punt informatiu i de debat sobre l’atenció a aquests menors i la situació de Ceuta.
A través de l’ampliació extraordinària del Pla de Desenvolupament Integral Socioeconòmic, anunciada aquest dimarts pel vicepresident primer, Carlos Cuerpo, i encara pendent de concretar, també es buscarà «reforçar la seguretat urbana i fronterera». «El Govern posarà tots els recursos necessaris a disposició de les institucions i dels ciutadans ceutins, reafirmant el seu compromís amb la seguretat, la sobirania i la prosperitat de Ceuta», va assegurar Cuerpo després de reunir-se a Ceuta amb el seu president.
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