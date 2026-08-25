Inici del curs polític
Illa afronta el seu tercer any de mandat amb dues assignatures pendents: mestres i trens
El Consell Executiu torna a reunir-se aquest dimarts amb la vaga docent i la crisi de Rodalies entre els seus principals fronts oberts i amb les eleccions municipals a l’horitzó
De Poblet a les Avellanes: la ruta monàstica del Govern d’Illa per fixar la seva estratègia
El Govern provarà de desactivar la vaga de docents d’inici de curs anunciant més aules d’acollida
Sara González
El Palau de la Generalitat torna a ser un formiguer després de la pausa estiuenca. El Consell Executiu torna a reunir-se aquest dimarts després de tres setmanes d’aturada per posar rumb al tercer any de mandat del Govern de Salvador Illa. Un full de ruta els detalls del qual es perfilaran durant el cap de setmana en el cinquè retir dels consellers de la legislatura, aquest cop al Monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, Lleida. Està previst que aquesta sigui encara una setmana de «relativa calma», asseguren des de l’equip del president. Tot i que ho diuen amb els dits creuats davant les dues grans assignatures que els socialistes catalans tenen travessades en un moment en què s’obre un cicle electoral amb les municipals del 2027: el conflicte amb els mestres i el mal funcionament dels trens de Rodalies.
El Govern té posat l’ull en com reprèn el curs Pedro Sánchez amb la crisi oberta a Ceuta i les múltiples causes judicials que el sotgen, però també en aquestes dues carpetes candents de l’agenda a Catalunya que han suposat les principals crisis de gestió que fins ara ha hagut d’afrontar Illa i que entelen la gran fita que suposa tenir els pressupostos del 2026 aprovats. El conjunt dels consellers, amb un únic canvi al capdavant del departament de Drets Socials efectuat abans de les vacances, tenen l’ordre d’executar recursos tan ràpid com sigui possible, però per al president és clau aconseguir minimitzar l’impacte d’aquests dos assumptes enquistats amb capacitat desestabilitzadora.
Una vaga difícil de parar
La huelga de docentes del día 8 de septiembre, primer día de la vuelta al colegio, difícilmente se desconvocará. Els sindicats ja han advertit a l’Executiu que al que pot aspirar, en tot cas, és a evitar una altra tardor calenta després d’un any marcat per 25 aturades a les aules. Els nous anuncis previstos per la Conselleria d’Educació, com més aules d’acollida, han advertit que no seran suficients, especialment perquè el malestar ha crescut amb l’«error» de les proves PISA. Però l’ordre d’Illa és no donar-se per vençuts, insistir en totes les millores laborals pactades per als professors perquè l’opinió pública les tingui en compte, sabent que les famílies comencen a acusar ja el desgast davant de tants mesos de protestes i que també hi ha cansament en els sindicats, que afronten eleccions internes el mes de març.
Lidiar amb tant malestar en l’àmbit educatiu no ha sigut senzill per a cap Govern, per la qual cosa aquest, insisteixen en la Generalitat, és un conflicte heretat. Però també els trens acumulen dèficits històrics, fins al punt que Rodalies s’ha convertit en un altre dels grans galimaties capaç de treure-li el son a l’Executiu, sobretot pel seu caràcter imprevisible, malgrat els esforços d’inversió que el Govern insisteix que està fent el Govern.
El repte de remuntar Rodalies
Els retards, les avaries i la falta d’informació són el pa de cada dia dels 400.000 usuaris de la xarxa ferroviària catalana, que es va sumir en una crisi encara més gran durant quatre mesos arran de l’accident de Gelida que va deixar al descobert els dèficits de manteniment de la infraestructura. A més, just abans de l’estiu, un forat a les obres de Montcada i Reixac va provocar un sobresalt que es va aconseguir minimitzar en pocs dies i també continuarà portant cua el «col·lapse» dels trens durant la jornada de l’eclipsi. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que també és la portaveu del Govern, reprendrà aquest dimarts les explicacions sobre els episodis que continuen llastant el funcionament de Rodalies a les portes de començar a assumir la gestió amb el traspàs de l’R1, la línia del Maresme.
El Consell Executiu buscarà posar l’accent en una arrencada assossegada de curs amb l’anunci del guardonat amb el premi Ramon Margalef d’Ecologia just després d’un estiu en què s’ha fet més evident que mai l’impacte del canvi climàtic amb onades de calor contínues, incendis i, ara, tempestes d’alta intensitat. La consigna és dosificar esforços en un curs en què preveuen que l’acció governamental anirà ‘in crescendo’. El Govern d’Illa creu disposar de totes les eines, començant pels pressupostos, per encarar una segona part del mandat que doni un impuls al lema amb què va aterrar a la Generalitat: «unir i servir».
Amnistia, finançament i eleccions
El primer dels dos verbs el dona per complert, tot i que espera que es culmini amb l’amnistia que permeti el retorn de Carles Puigdemonti acabar amb els últims espeternecs del procés. I el segon és el que es disposa a remuntar per la via de resoldre els fronts oberts i impulsar els serveis públics, una cosa per a la qual espera comptar amb els recursos del nou model de finançament que continua, per ara, sense sumar prou recolzaments perquè prosperi al Congrés.
En l’horitzó hi ha unes eleccions municipals el maig del 2027 en què Illa està convençut que el PSC tornarà a ser el partit més votat, però que posaran a prova la relació amb els socis d’ERC i els Comuns i seran un termòmetre de l’auge d’Aliança Catalana. I també unes generals de data encara incerta que es preveuen d’alt voltatge i en la qual els socialistes catalans es juguen la talaia que suposa que Sánchez sigui a la Moncloa.
- Mor Toni Gallardo, bateria de Sant Joan de Vilatorrada i professor a l'escola de música a Sallent
- Mor el pilot Jesús López després d’un accident a la Pujada a Taboadela, a Ourense
- La Vuelta aparta la creadora de contingut de Sant Fruitós Erola Jons dels ciclistes després de la polèmica del primer dia
- Polèmica a la Vuelta a Espanya per la intervenció de la influenciadora Erola Jons, de Sant Fruitós de Bages
- Un Barça més berguedà que mai: el triplet de Berga al FC Barcelona
- Aurelio Rojas, cardiòleg: 'Si tens palpitacions o taquicàrdia, has de prendre aquests tres aliments
- Les «staycations», o com passar les vacances a la teva ciutat: «Me’n vaig a un hotel amb piscina i aire condicionat, i ni tan malament»
- Ramón Vallés (60 anys), pilot d’avió d'Igualada: «Quan una persona porta 20 hores treballant no pot oferir la mateixa qualitat que oferia a la primera hora»