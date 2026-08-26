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Alejandro Hamlyn, l’empresari fugitiu la gravació del qual va destapar el cas Leire
El biscaí, l’empresa del qual intenta remuntar després de la seva condemna per defraudar 154 milions d’euros, té dues reclamacions espanyoles pendents
Ángeles Vázquez
A l’Audiència Nacional s’investiguen desenes de causes de frau d’hidrocarburs. Són tantes que l’atenció mediàtica rarament s’hi fixa, tret que el principal investigat destaqui per algun altre motiu. Va passar amb Víctor de Aldama, per la seva contribució a la condemna de l’exministre José Luis Ábalos i el seu assessor Koldo García, i també ha passat amb Alejandro Hamlyn, que va participar en la reunió, la gravació del qual va destapar les maniobres de l’exmilitant socialista Leire Díez per desacreditar fiscals i membres de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que investigaven causes contra el PSOE.
Aleshores, el febrer del 2025, Hamlyn, a diferència d’Aldama, ja havia fugit i es trobava a Abu Dhabi, on ha sigut detingut per ordre de l’Audiència Nacional per un altre procediment, aquest relacionat amb el presumpte pagament a un policia a canvi d’informació extreta de bases de dades policials restringida i que va ser remès per l’antic Jutjat Central d’Instrucció número 1 al número 36 dels d’Instrucció número 1 al número 36 dels d’Instrucció de Madrid.
La seva marxa obeïa al frau de 154 milions d’euros que havia comès amb la seva empresa: Hafesa, una de les grans companyies de comercialització i distribució de productes petrolífers a Espanya. El novembre de l’any passat va ser condemnada per defraudar Hisenda amb l’IVA, però el seu amo no va poder ser-ho, perquè havia fugit, una circumstància que no ha impedit a la companyia mirar de tornar a remuntar el tornat amb una nova marca comercial: Haxx, amb la qual desenvoluparà els seus negocis d’emmagatzemament i distribució de combustibles i també de la seva xarxa de gasolineres.
«Un 0,1%»
Quan l’empresari nascut a Getxo fa 43 anys sigui extradit a Espanya –per a la qual cosa, en el millor dels casos, encara queden mesos– també haurà de respondre per aquest judici que va preferir eludir sense ocultar que era als Emirats Àrabs. Va ser des d’allà on va participar en la reunió al despatx de l’advocat Jacobo Teijelo, que exerceix la defensa de l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán, en la qual es van donar a conèixer les maniobres de Leire Díez.
En la trobada, Hamlyn els va assegurar que hi havia «un 0,1 per cent» quan l’advocat li va demanar dades concretes sobre el tinent coronel de la Guàrdia Civil al capdavant de l'UCO, Antonio Balas, amb un «a veure, nivell polític, què tens de nivell polític?». Per a Leire Díez, el seu interlocutor és «una víctima de la camorra, però de la pròpia, de la camorra de la Guàrdia Civil, d’acord?». Que és així, sabíem que hi havia coses molt més bèsties».
Durant la conversa, se li dona a entendre a Hamlyn que podria aconseguir un «paperet» amb què aconseguir beneficis en els procediments que té oberts a canvi d’entregar Teijelo i Díez altres «paperets» amb la informació que els pogués interessar. En aquest punt l’advocat li diu que no ha de parlar «ni amb la Guàrdia Civil ni amb Fiscalia o amb fiscals» que ells no li diguin «amb el nom concret». També parlen que Teijelo ha de ser l’interlocutor perquè Díez mai posa «una guineu a cuidar les gallines».
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