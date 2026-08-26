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Acte conjunt

ANC i Òmnium criden a omplir el Camp Nou d’estelades contra l’actuació policial a Elx

El Govern condemna l’«ús de la violència» policial a aficionats del Barça que exhibien estelades en el partit a Elx

Junts i ERC demanen explicacions al Govern per la «violència» policial contra aficionats culers a l’Elx-Barça

El Camp Nou ple d’estelades.

El Camp Nou ple d’estelades. / ACN

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Gisela Boada

Barcelona

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural han fet una crida a omplir aquest dijous el Camp Nou d’estelades en protesta per l’actuació de la Policia Nacional a Elx contra un aficionat blaugrana que exhibia una bandera independentista. L’ANC repartirà 10.000 estelades a l’exterior de l’estadi abans del partit entre el Barça i l’Athletic Club com a símbol de protesta i «resistència».

L’episodi ocorregut a Elx ha desencadenat una onada de crítiques després que diversos partits i el mateix Barça consideressin «desproporcionat» l’ús de la força per part dels agents. Junts i ERC han denunciat «catalanofòbia», mentre que el club blaugrana va condemnar els fets amb contundència en un comunicat difós dilluns. El Govern català també els va repudiar i el Govern central va posar en dubte la proporcionalitat de les càrregues, va negar haver donat ordre de confiscar estelades i va confirmar l’obertura d’una investigació.

Les dues entitats, amb el suport dels partits independentistes, també critiquen que es vulgui retre homenatge als jugadors blaugrana campions del món amb la selecció espanyola. Òmnium defensa que les estelades són un «símbol» i que portar-les és un «dret». «Portem estelades i denunciem la impunitat contra la catalanofòbia», afirma l’entitat presidida per Xavier Antich. Oriol Junqueras, president d’ERC, ha convidat la societat a unir-se a l’acte: «En vista d’un abús de poder, la millor resposta és la mobilització cívica i democràtica», ha escrit a X.

"¡Cap homenatge a la selecció dels opressors! Contra la seva catalanofòbia, demostrem més que mai la nostra força. La policia espanyola i colonitzadora apallissa menors independentistes i requisa estelades, mentre sentim càntics de ‘Puta Catalunya’ als estadis», denuncia l’Assemblea. L’entitat ha convocat els seus simpatitzants a les 20.15 hores als jardins Josep Munté, des d’on es desplaçaran fins a l’accés 15 de l’estadi per repartir les estelades.

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La Policia Nacional ha obert una investigació interna per l’actuació dels seus agents durant el partit Elx-Barça. El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicat que s’ha actuat davant la possibilitat que es produís un «ús desproporcionat de la força». En les imatges difoses a les xarxes socials s’observa diversos agents colpejant amb porres un jove que portava una estelada a l’estadi de l’Elx.

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