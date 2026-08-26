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El Canadà respon a Trump amb aranzels de fins al 50%

El president Donald Trump i el primer ministre del Canadà, Mark Carney, al juny. | CHRISTOPHER KATSAROV / EUROPA PRESS

El president Donald Trump i el primer ministre del Canadà, Mark Carney, al juny. | CHRISTOPHER KATSAROV / EUROPA PRESS

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Monique Zamora Vigneault

Madrid

El president dels EUA, Donald Trump, continua amb la seva estratègia d’assetjament i enderrocament contra el Canadà i ahir li va dedicar una cascada de missatges a la seva xarxa social en ple pols comercial entre tots dos països. En paral·lel, el Govern del primer ministre canadenc, Mark Carney, va anunciar les mesures per contrarestar els aranzels del 50% sobre uns 20.000 milions de dòlars en productes canadencs que van entrar en vigor el cap de setmana passat: gravàmens d’entre el 15% i el 50% a productes nord-americans que entraran en vigor el 8 de setembre.

En un primer missatge a Truth Social, Trump va llançar una provocació fidel al seu estil sobre el llac Ontario, fronterer entre el seu país i la província canadenca homònima. "Els Estats Units s’estan plantejant seriosament canviar el nom del llac Ontario pel de llac Amèrica, ja que no esperem fer gaires més intercanvis comercials amb Ontario. ¡Gràcies per la seva atenció en aquest assumpte! El President DONALD J. TRUMP", va escriure. Aquesta amenaça de Trump recorda la seva decisió de referir-se al golf de Mèxic com a "golf d’Amèrica" en documents i comunicacions oficials als EUA.

Disputa comercial

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Els EUA i el Canadà estan enemistats en una disputa comercial, que es va tornar més cruenta dilluns passat amb l’anunci de Trump que, a partir de l’1 de gener del 2027, Washington imposarà aranzels del 50% a automòbils i acer canadencs després del fracàs de les negociacions comercials bilaterals. Ahir, Ottawa va anunciar que apujarà al 50% els gravàmens sobre diversos productes nord-americans, entre d’altres, l’acer, l’alumini, els mobles i la roba. La mesura arribarà també a sectors estratègics com l’electrònica i inclourà nous gravàmens sobre els telèfons intel·ligents i les consoles de videojocs. Altres productes, com el formatge, el peix o el marisc, quedaran gravats amb una taxa del 25%.

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