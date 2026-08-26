Sanitat
Empresaris al límit del col·lapse
La patronal CEOE, que estima pèrdues de 20 milions d’euros a la ciutat autònoma, lamenta que la situació hagi provocat que molts treballadors agafin la baixa per ansietat o por.
Guillermo Calvo
"He hagut d’acomiadar un terç de la plantilla. Ara mateix som sis. Aquesta situació és insostenible", lamenta la Rosi, propietària del bar de tapes El Rincón de Rosi, a Ceuta. El seu cas reflecteix l’impacte que la crisi migratòria té sobre nombrosos negocis de la ciutat, especialment en un període clau per a l’hostaleria. Per a molts empresaris, la caiguda de l’activitat durant aquests mesos d’estiu es tradueix en un important forat a la caixa, precisament quan concentren una part rellevant de la seva facturació anual.
La particular situació geogràfica de Ceuta condiciona la seva estructura econòmica i limita el pes d’activitats com el comerç, el transport i l’hostaleria respecte d’altres zones d’Espanya. En conjunt, aquests sectors aporten dos de cada deu euros al PIB de la ciutat. Però és el turisme, especialment dependent de la temporada d’estiu, un dels àmbits que rep ara el cop més dur de la crisi migratòria. La caiguda de visitants, les cancel·lacions i la caiguda del consum ja amenacen i frustren una de les principals fonts d’activitat dels negocis vinculats al lleure i l’hostaleria els mesos de més facturació. A la CEOE estimen que aquest sector podria tenir a l’agost unes pèrdues d’uns 20 milions d’euros, atesa la falta d’activitat i la incertesa constant.
La Rosi explica que des del 30 de juliol, data de l’entrada de milers de migrants, les vendes han caigut al seu negoci un 90% i lamenta que la situació no sigui segura ni per als treballadors ni per als consumidors: "Un fins i tot es va encarar amb mi perquè no li vaig donar tabac i va espantar els clients", afirma. Aquesta empresària, que va abaixar la persiana durant uns dies, afirma que ha agafat un altre negoci però té por d’obrir-lo: "No sabem què ens espera, no estic segura a la meva pròpia ciutat, ens sentim abandonats i decebuts".
En una situació similar es troba Miguel Ángel Pérez del Castillo, propietari d’Europapel Ceuta, una papereria a la ciutat autònoma. Afirma per telèfon que estima unes pèrdues d’un 30% de la facturació en el pitjor moment de l’any, com és el mes anterior a la tornada a l’escola, quan aquest tipus de negoci percep un important pic d’ingressos entre material escolar i llibres de text.
A més, explica que, igual que la Rosi, va haver de tancar el negoci durant uns dies. Afirma que els seus treballadors estan "angoixats i preocupats" per la situació, però que ara com ara no s’ha arribat al punt d’acomiadar gent.
Depressió i ansietat
A la CEOE es marquen com a objectiu que el turista recuperi la confiança en Ceuta com a destinació. Adverteixen que aquesta situació els ha agafat en el moment amb un pic econòmic més alt, amb la fira i les rebaixes. "El veritable dany és recuperar el turista que va decidir no venir, la reserva que es va cancel·lar o el consum que es va deixar de produir".
Tot i que no hi ha xifres concretes quant als acomiadaments que indirectament ha causat aquesta situació, a la Confederació d’Empresaris de Ceuta (CECE), la seva presidenta, Arantxa Campos, afirma que sí que han detectat "un augment important de les baixes laborals vinculades a quadres d’ansietat, depressió o por, principalment entre treballadors en el sector de la neteja, que se senten insegurs a l’hora de sortir de casa o desplaçar-se per determinats barris per fer la seva feina".
Més sanitaris
El secretari d’Estat de Sanitat, Javier Padilla, després de reunir-se durant dos dies amb els principals responsables sanitaris a Ceuta, va assegurar ahir que els pròxims dies es contractaran més professionals sanitaris, tot i que va negar que als centres de salut de la ciutat autònoma hi hagi una situació de «col·lapse» o que l’arribada massiva d’immigrants hagi provocat una «emergència de salut pública». De fet, va assegurar que els casos de sarna «han disminuït els últims dies».
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