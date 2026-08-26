Consell de Ministres
El Govern central aprova per decret el registre públic i obligatori de ‘lobbies’
L’Executiu tira endavant la llei després del bloqueig al Congrés
La norma mira d’aconseguir més transparència en les relacions dels grups d’interès
Jaime Mejías
El Consell de Ministres va aprovar ahir un reial decret llei que dona lloc a la creació d’un registre "públic i obligatori" de lobbies, o grups d’interès, segons la terminologia utilitzada pel Govern, amb el qual es mira d’aconseguir més transparència i retiment de comptes, després del fracàs en la reunió de suports parlamentaris per a la seva aprovació al Congrés.
Tal com es desprèn del comunicat del Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, la llei regularà "la relació entre els grups d’interès i les persones al capdavant de llocs públics susceptibles de rebre influència". Atès el curs legal de la norma, entrarà en vigor quan es publiqui al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i haurà de ser convalidada pel Congrés en el termini màxim de 30 dies.
Més concretament, la norma a la qual ha donat llum verda el Govern crea un registre estatal públic i obligatori de grups d’interès, segons va explicar la portaveu de l’Executiu i ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.
La mesura s’ha adoptat enmig de dues investigacions judicials molt lligades al lobbisme. En primer lloc, l’expresident del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero, està sent investigat a causa de la seva suposada intermediació en el rescat d’Air Europa. D’altra banda, la dona del president del Govern, Begoña Gómez, està a l’espera de comparèixer davant la justícia per un presumpte delicte de tràfic d’influències.
LLYC, un dels col·lectius que exerceixen aquesta tasca amb més influència a Espanya, va reaccionar de seguida. "Des de LLYC, on hem estat col·laborant amb els nostres clients en activitats d’afers públics des de fa gairebé 30 anys, sempre hem sol·licitat l’aprovació urgent d’una regulació clara sobre l’activitat professional del lobby al nostre país", declaren representants de la consultora.
"La transparència és una manera de combatre les males pràctiques". Al registre de la Unió Europea es poden veure totes les empreses i entitats espanyoles (i de la resta de països) que han exercit tasques d’influència, quins individus estan acreditats, amb qui i quan es reuneixen i sobre quins temes parlen. LLYC en fa ús i registra tots els seus clients i honoraris", afegeixen des de LLYC. Consideren, a més, que l’activitat de lobby ben executada, "no només és legítima, sinó també indispensable per al procés legislatiu".
Les definicions
Segons la definició encunyada pel Govern, són grups d’interès o lobbies "les persones físiques i jurídiques i les agrupacions sense personalitat jurídica, incloses les plataformes, fòrums, xarxes o altres formes d’activitat col·lectiva, tant si actuen per compte propi com d’altri, amb independència de la forma que adoptin o del seu estatut jurídic, i que portin a terme activitats d’influència sobre el personal i/o càrrec públic".
D’altra banda, es considera activitat d’influència tota comunicació directa o indirecta d’un grup d’interès amb el personal i/o càrrec públic susceptible d’influència, duta a terme per qualsevol mitjà o canal, amb la finalitat d’incidir en la presa de decisions públiques, en el disseny o l’aplicació de polítiques públiques, o en l’elaboració, la modificació o l’aprovació de projectes normatius, en benefici d’interessos propis o de tercers.
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