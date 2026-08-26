Drama humanitari
El Govern espanyol reforça les lleis per agilitzar les expulsions a Ceuta
Espanya destina una partida extraordinària de 25 milions d’euros a l’atenció dels menors no acompanyats a la ciutat autònoma
Les noves reformes incorporen la figura del triatge per recollir informació dels migrants
Iván Gil
El Consell de Ministres va aprovar ahir dos avantprojectes per adaptar el marc jurídic espanyol al Pacte Europeu de Migració i Asil que, entre altres qüestions, agilitza les repatriacions de migrants sense dret a asil. Davant la crisi migratòria a Ceuta, l’Executiu mou fitxa per transposar una legislació amb una nova llei d’asil i la reforma de la llei d’estrangeria.
Segons va explicar el mateix ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, l’objectiu d’aquestes reformes és adoptar un "sistema de protecció més àgil, eficaç i garantista que respongui més bé a la nova realitat del fenomen migratori sense reduir les garanties" de les persones sol·licitants d’asil. La intenció de l’Executiu és accelerar el procediment per aprovar com més aviat millor aquestes noves normes.
Desplegament de Frontex
Els nous reglaments sí que són d’aplicació directa i permeten fer sol·licituds per activar les anomenades quotes de suport de tercers països europeus o el desplegament de Frontex. Amb tot, els nou reglaments estableixen diversos graus que, segons el Govern, s’han de concretar en les legislacions nacionals amb modificacions legislatives.
"La prioritat del Govern d’Espanya és el retorn", segons va remarcar el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que encapçalarà el comandament únic constituït per afrontar la crisi a Ceuta. Un procediment en què la legislació és diferent per a menors i adults, amb més garanties per als primers i sempre que es donin les condicions de reunificació familiar.
Les noves reformes plantejades pel Govern incorporen així mateix la figura del triatge relativa al procés de recollida d’informació dels estrangers que travessen sense haver sigut sotmesos als controls fronterers d’entrada. Un control que inclou un reconeixement mèdic, un examen de vulnerabilitat, la identificació, la presa de dades biomètriques, una inspecció de seguretat i la derivació al procediment adequat en cadascun dels casos. El triatge és obligatori per als estats membres i, tot i que el reglament europeu fixa un termini de fins a set dies, a Espanya continuaran sent 72 hores prorrogables només per decisió judicial "per limitar al mínim imprescindible el temps que l’estranger s’hagi d’estar a les instal·lacions policials habilitades", segons va explicar el titular d’Interior.
El Govern va declarar la situació d’interès per a la seguretat nacional a la ciutat autònoma i va constituir un comandament únic per coordinar la resposta a la crisi migratòria.
Pla de xoc
Així mateix, entre les mesures aprovades al Consell de Ministres hi ha una partida extraordinària de 25 milions d’euros per a l’atenció als menors no acompanyats que van entrar a l’enclavament. Abans del Consell de Ministres, el president del Govern, Pedro Sánchez, va presidir la reunió del Consell de Seguretat Nacional per analitzar la situació a Ceuta després de l’arribada massiva de migrants el 30 de juliol.
Aquestes mesures s’afegeixen a les anunciades pel vicepresident Carlos Cuerpo després de reunir-se amb el president de Ceuta i anunciar una ampliació extraordinària i immediata del Pla de Desenvolupament Integral Socioeconòmic de Ceuta de 2022, dotat fins ara amb més de 180 milions d’euros, que incorporarà mesures per reforçar la seguretat, gestionar els retorns i reactivar l’economia de la ciutat.
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