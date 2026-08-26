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Al Congrés

Junts torna a registrar la llei per transferir a Catalunya les competències en immigració en plena crisi migratòria a Ceuta

Els postconvergents han introduït canvis tècnics en el preàmbul per mirar d’esquivar el rebuig de Podem, que fa un any va tombar la norma

El PSOE i Junts pacten el traspàs de competències en immigració a Catalunya

Míriam Nogueras, Junts, al Congrés dels Diputats.

Míriam Nogueras, Junts, al Congrés dels Diputats. / José Luis Roca

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Gisela Boada

Barcelona

Junts va advertir dimarts que no prestaria cap vot al president del Govern, Pedro Sánchez, si permetia que Catalunya entrés en el repartiment de menors no acompanyats procedents de Ceuta. Un dia després, la formació ha mogut fitxa i ha elevat la pressió al tornar a registrar al Congrés la llei per fer possible el traspàs de competències en immigració, pactada amb el PSOE el març del 2025 i que llavors no va arribar a prosperar pel rebuig dePodem.

Ho ha fet introduint alguns canvis en el preàmbul, que sempre va ser un dels principals punts de fricció entre les formacions de Carles Puigdemont i Ione Belarra. Podemva acusar reiteradament Junts d’impulsar una norma de caràcter «racista» i va acabar tombant-la, ja que els seus vots eren imprescindibles perquè tirés endavant. Des d’aleshores, les dues formacions han mantingut contactes discrets per mirar d’acostar posicions, però la crisi migratòria a Ceuta ha precipitat el moviment de Junts, conscient que queda menys d’un any de legislatura i que el nou text ha d’iniciar ara la tramitació parlamentària.

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Els de Puigdemont han optat per fugir d’expressions com que la immigració és un risc per a la cohesió social i han advocat per una fórmula més tècnica. La proposició de llei, com l’anterior pactada amb el PSOE, contempla que la Generalitat gestioni les devolucions d’estrangers que tinguin prohibida l’entrada, per la qual cosa els Mossos d’Esquadra col·laborarien en el control fronterer amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, amb qui també compartirien la seguretat de ports, aeroports i zones crítiques de cooperació.

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