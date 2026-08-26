Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Sor Lucía a UcraïnaIncendi a CollserolaEric AlayaTornada a l'escolaKids&Us ManresaColònia de rates
instagramlinkedin

Tribunals

L’Audiència confirma la imputació de la lletrada de Koldo en el cas Leire

El jutge Santiago Pedraz, en l'Audiència Nacional.

El jutge Santiago Pedraz, en l'Audiència Nacional. / José Luis Roca

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Tono Calleja Flórez

Madrid

La Secció Tercera de la Sala Penal de l’Audiència Nacional ha confirmat la imputació de la lletrada Leticia de la Hoz, que va defensar Koldo García i va ser implicada en el cas Leire Díez per l’empresària Carmen Pano. Aquesta testimoni va assegurar haver portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE al carrer de Ferraz, a Madrid, de part del comissionista Víctor de Aldama.

El jutge Santiago Pedraz va interrogar De la Hoz, a petició de la Fiscalia Anticorrupció, per suposadament haver ofert diners (50.000 euros) i altres regals per valor de fins a 250.000 euros a Pano. La lletrada ho va negar.

Notícies relacionades

L’empresària va relatar a la Guàrdia Civil que, abans de comparèixer el 18 de febrer del 2025 a l’Audiència, el despatx de De la Hoz li va proposar "canviar la versió dels fets que figurava als mitjans de comunicació sobre el lliurament dels diners a Ferraz [...], els va dir De la Hoz que anessin pensant què volien a canvi", segons la interlocutòria, del 13 de juliol, al qual ha tingut accés aquesta redacció. "És lògic i raonable que el jutge instructor vulgui investigar [els fets] i vulgui investigar les persones que hi apareixen implicades", prossegueix la interlocutòria.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents