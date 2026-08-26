Tribunals
L’Audiència confirma la imputació de la lletrada de Koldo en el cas Leire
Tono Calleja Flórez
La Secció Tercera de la Sala Penal de l’Audiència Nacional ha confirmat la imputació de la lletrada Leticia de la Hoz, que va defensar Koldo García i va ser implicada en el cas Leire Díez per l’empresària Carmen Pano. Aquesta testimoni va assegurar haver portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE al carrer de Ferraz, a Madrid, de part del comissionista Víctor de Aldama.
El jutge Santiago Pedraz va interrogar De la Hoz, a petició de la Fiscalia Anticorrupció, per suposadament haver ofert diners (50.000 euros) i altres regals per valor de fins a 250.000 euros a Pano. La lletrada ho va negar.
L’empresària va relatar a la Guàrdia Civil que, abans de comparèixer el 18 de febrer del 2025 a l’Audiència, el despatx de De la Hoz li va proposar "canviar la versió dels fets que figurava als mitjans de comunicació sobre el lliurament dels diners a Ferraz [...], els va dir De la Hoz que anessin pensant què volien a canvi", segons la interlocutòria, del 13 de juliol, al qual ha tingut accés aquesta redacció. "És lògic i raonable que el jutge instructor vulgui investigar [els fets] i vulgui investigar les persones que hi apareixen implicades", prossegueix la interlocutòria.
- Mor Toni Gallardo, bateria de Sant Joan de Vilatorrada i professor a l'escola de música a Sallent
- Mor el pilot Jesús López després d’un accident a la Pujada a Taboadela, a Ourense
- La Vuelta aparta la creadora de contingut de Sant Fruitós Erola Jons dels ciclistes després de la polèmica del primer dia
- Polèmica a la Vuelta a Espanya per la intervenció de la influenciadora Erola Jons, de Sant Fruitós de Bages
- Un Barça més berguedà que mai: el triplet de Berga al FC Barcelona
- Aurelio Rojas, cardiòleg: 'Si tens palpitacions o taquicàrdia, has de prendre aquests tres aliments
- Les «staycations», o com passar les vacances a la teva ciutat: «Me’n vaig a un hotel amb piscina i aire condicionat, i ni tan malament»
- Ramón Vallés (60 anys), pilot d’avió d'Igualada: «Quan una persona porta 20 hores treballant no pot oferir la mateixa qualitat que oferia a la primera hora»