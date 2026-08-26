L’Executiu encara no acudirà a la UE per enviar migrants a altres països
La Moncloa remarca que "l’Estat té prou múscul per respondre" sense haver de recórrer a la reubicació europea
Ángeles Vázquez
Malgrat les mesures anunciades pel Govern ahir per frenar la crisi migratòria a Ceuta, l’Executiu de Pedro Sánchez encara es reserva alguna de les eines previstes a la Unió Europea per als casos en què els estats membres es vegin desbordats per afluències semblants. En concret, de moment no ha recorregut a la que permet repartir migrants entre els països que conformen la Unió, una reubicació que es preveu en el Reglament 2024/1359, de 14 de maig de 2024, pel qual s’aborda la situació de crisi i de força major en l’àmbit de la immigració i l’asil.
Fonts del Ministeri de l’Interior consultades van assenyalar que aquesta normativa és d’aplicació automàtica a Espanya, sense necessitat de recalar cap canvi legislatiu, com els acordats en el Consell de Ministres d’ahir. Les mateixes fonts van apuntar que ara com ara no tenen previst demanar-ne l’activació. Així mateix, a la Moncloa es remarca que "l’Estat té prou múscul per respondre" sense necessitat d’acudir a aquesta mesura extraordinària inclosa en el nou Pacte sobre la Immigració i l’Asil subscrit pels països que conformen la Unió, amb què l’Executiu de Sánchez no va estar d’acord. El ministre Fernando Grande-Marlaska ho va recordar ahir a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres quan va dir que al seu dia ell mateix hi va votar en contra.
El director de la càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania de la Universitat de Girona (UdG), Ferran Camas, assenyala a aquest diari que el reglament que preveu donar resposta a casos d’"instrumentalització de la immigració per interès polític, bèl·lic o geoestratègic", en què algun estat europeu es pugui sentir desbordat, preveu demanar autorització a la UE perquè el procediment pel qual es tramiten les peticions d’asil s’escurci extraordinàriament, fet que comporta una retallada de garanties, però més agilització en la resposta a la sol·licitud. També preveu poder sol·licitar finançament i traslladar a altres estats membres aquells migrants la sol·licitud dels quals s’estudiï, cosa que previsiblement passarà amb una gran part dels subsaharians als països dels quals es visquin conflictes bèl·lics.
Finançament d’emergència
El portaveu per a Migració de la Comissió Europea, Markus Lammert, va confirmar que el Govern espanyol va enviar una sol·licitud dilluns en què demanava finançament d’emergència. "Treballem en la seva avaluació amb caràcter prioritari per prendre una decisió ràpida", va dir Lammert.
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