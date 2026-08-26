Guerra a l’Orient Mitjà
L’Iran amenaça amb atacs després de l’anunci de l’operació Pària Econòmic
Teheran respon a les sancions de Trump apuntant als «interessos vitals» de Washington i als «punts clau del comerç de la regió» El Pakistan anuncia "avenços" per la via diplomàtica
Adrià Rocha Cutiller
L’Iran va prometre ahir una resposta militar contra els Estats Units i els seus aliats a l’Orient Mitjà com a rèplica al nou paquet de sancions nord-americanes anunciat dilluns.L’Iran ha promès aquest dimarts una resposta militar contra els Estats Units i els seus aliats a l’Orient Mitjà com a rèplica al nou paquet de sancions nord-americanes anunciat aquest dilluns. Aquestes mesures, segons l’inquilí de la Casa Blanca, Donald Trump, "no tenen precedents", i pretenen aïllar completament la República Islàmica de tots els seus acords econòmics, comercials i financers amb països estrangers. La clau són la Xina i Rússia, principals aliats i salvavides de l’Iran.
"Estem plenament preparats per a les sancions. Naturalment, els nostres enemics intenten llançar un atac terrorista econòmic contra nosaltres, però nosaltres també tenim les nostres pròpies eines, i sabem com jugar a aquest joc. La nostra resposta ja no serà defensiva. Que l’enemic estigui a punt per al nostre atac", ha declarat aquest dimarts a la televisió pública iraniana el ministre d’Economia persa, Alí Madanizadeh.
El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, va anunciar la vigília l’operació "Pària Econòmic", i va decretar noves restriccions contra individus, empreses i vaixells que fan comerç amb l’Iran.
Bessent, en la seva roda de premsa, va anunciar que els EUA prohibirien l’accés als mercats internacionals que funcionen amb el dòlar a qualsevol país que continuï comerciant amb Teheran. No obstant, no va entrar en detall sobre quins països exactament serien sancionats, i quan Washington començaria a prendre mesures en cas que la seva advertència no sigui atesa.
Rèplica del règim iranià
"Atacarem durament els interessos vitals dels EUA i els punts clau del comerç energètic de la regió si la nostra infraestructura és amenaçada", ha dit el portaveu de la Guàrdia Revolucionària iraniana, Hoséin Mohebbí.
Mentre les tensions i la guerra econòmica i dialèctica es dispara —aquest dilluns tan sols un vaixell va creuar l’estret d’Ormuz, davant de més de 120 abans de la guerra i una mitjana de 10 al dia des del mes de març passat—, el Pakistan ha assegurat aquest dimarts que havia aconseguit "avenços" per fer revifar una via diplomàtica que sembla tocada de mort.
Des d’aquest dilluns i durant un període indefinit, el mariscal de camp pakistanès, Asim Munir, es troba a Teheran reunint-se amb el lideratge persa, a qui ha portat personalment un missatge de Trump. Munir és qui encapçala els esforços de mediació entre els EUA i l’Iran.
Com avançar
"Hem tingut una reunió molt productiva i positiva amb el president de l’Iran. Les discussions s’han centrat en el conflicte amb els EUA, les tensions a l’Orient Mitjà i en com avançar, així com en els passos necessaris per les dues bandes per restaurar el preacord d’Islamabad i arribar a un final definitiu del conflicte", ha escrit a les seves xarxes socials aquest dimarts el ministre de l’Interior pakistanès, Mohsin Naqvi, a Teheran acompanyant Munir.
Al juny, Washington i Teheran van firmar a Suïssa un preacord que prometia ser el principi de la fi del conflicte, iniciat el 28 de febrer d’aquest any amb l’assassinat sorpresa del llavors líder suprem iranià, l’aiatol·là Alí Jameneí. El preacord establia un alto el foc total que ja va néixer tocat de mort: Israel no va aturar mai la seva ofensiva al sud del Líban.
Poques setmanes després de la firma, els EUA i l’Iran van tornar a les escaramusses a Ormuz, que van durar tot el juliol i es van frenar a principis d’agost davant de la falta d’armament i d’objectius per atacar per part del Pentàgon, segons filtracions a la premsa. Des d’aleshores, Trump ha apostat per la pressió econòmica contra la República Islàmica.
"La Marina dels Estats Units m’acaba d’informar que totes les mines han sigut retirades o detonades dins de les aigües territorials de l’estret d’Ormuz. S’ha notificat a l’Iran que qualsevol vaixell que col·loqui noves mines serà destruït immediatament. Vigilem cada centímetre de l’estret. Hi ha tolerància zero", va advertir el multimilionari en les seves xarxes socials.
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