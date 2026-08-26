Crisi a Ceuta
L’oposició i els socis del PSOE retreuen a Sánchez arribar «tard» a donar explicacions al Congrés
El president compareixerà el dia 3 al Congrés davant de la reclamació majoritària dels grups de la cambra
Mariano Alonso Freire
Com cada agost, el Congrés dels Diputats va celebrar aquest dimecres una llarga sessió de la seva Diputació Permanent a la Sala Constitucional, que va estar dirigida per la presidenta de la cambra baixa, Francina Armengol. Una mena de versió reduïda del ple parlamentari en què es van debatre diverses sol·licituds de compareixença del Govern realitzades per l’oposició, entre les quals la del mateix president Pedro Sánchez, perquè ofereixi explicacions sobre la crisi d’aquest estiu a Ceuta després de l’allau migratòria dels últims dies de juliol. Finalment, el cap de l’Executiu compareixerà en el ple la setmana que ve, en concret dijous 3 de setembre, tal com va decidir la Junta de Portaveus en la seva reunió ordinària prèvia a la sessió de l’esmentada Diputació Permanent, i no el dia 9, com havia estudiat la Moncloa.
Sobre la taula hi havia la petició del Partit Popular (PP) que la compareixença de Sánchez es produís de manera immediata, abans del període ordinari de sessions. Això últim, traduït en fets, hauria suposat la compareixença del cap de l’Executiu aquesta mateixa setmana, última del mes d’agost. Per a això, naturalment, la majoria parlamentària representada (amb vots ponderats) a la Diputació Permanent hauria d’haver-ho aprovat, una cosa que abans de celebrar-se la sessió semblava una possibilitat certa. Més encara després que Sumar, el soci de coalició del PSOE, digués que la compareixença de Sánchez ja arribava «tard», com va expressar el portaveu adjunt d’aquesta formació, i diputat de Compromís, Alberto Ibáñez, que fins i tot va acusar els socialistes de patir una particular «síndrome d’Estocolm» amb el rei del Marroc, Mohamed VI.
Fonts del Grup Popular asseguren de manera taxativa que la votació el Govern «la tenia perduda», i per això la solució d’oferir la compareixença dijous de la setmana que ve. La mateixa portaveu del primer partit de l’oposició, Ester Muñoz, va ser clarasobre això, tant en declaracions als mitjans abans de la Diputació Permanent com en la mateixa sessió parlamentària. «Hem sabut que diversos grups parlamentaris estaven disposats a donar suport a la petició de compareixença de Pedro Sánchez abans del període ordinari de sessions, i això ha fet que aquest matí diguessin que Sánchez vindria el dia 9 i després diguessin que el dia 3», ha explicat la portaveu parlamentària del PP.
A més del descontentament a Sumar, s’hi suma el de Podem o els grups nacionalistes catalans i bascos. Fonts del Partit Nacionalista Basc (PNB) insisteixen que el lògic és que Sánchez hagués comparegut abans que ningú, i no després de les compareixences de diversos ministres que s’estan produint aquesta mateixa setmana en les diferents comissions parlamentàries, la primera la de la titular de Defensa, Margarita Robles, aquest dimarts. Tot això, precisen els penebistes, «sense esperar els plens ordinaris del mes de setembre, però sense necessitat de desdir les compareixences dels ministres ja convocades».