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En la comissió d’Interior

Parlon compareixerà al Parlament per explicar per què no es va enviar l’ES-Alert durant les pluges a Tarragona

Junts, el PP, Vox i els Comuns demanen la compareixença de Parlon per no enviar un ES-Alert davant les pluges a Tarragona

Núria Parlon al Parlament.

Núria Parlon al Parlament. / JORDI OTIX / EPC

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Gisela Boada

Barcelona

Encara no hi ha data prevista, però la consellera d’Interior, Núria Parlon, s’ha mostrat aquest dimecres disposada a donar totes les explicacions necessàries al Parlament sobre el dispositiu activat davant el fort episodi de pluges registrat a Tarragona en els últims dies. Després que Junts, PP, Vox i els Comuns hagin registrat peticions perquè comparegui per no haver enviat un ES-Alert malgrat la intensitat de les precipitacions, Parlon ha assegurat que abordarà la qüestió si se li pregunta en la sessió de control –prevista per a la primera setmana d’octubre– i també si és citada en la comissió d’Interior, una cosa que s’haurà d’acordar després de la tornada de les vacances parlamentàries.

«Si tenim preguntes en la sessió de control, donarem les explicacions. «Si demanen la compareixença a la Comissió d’Interior, hi anirem com sempre», ha afirmat en una roda de premsa celebrada a la seu del Govern, on ha presentat una nova eina per controlar el trànsit juntament amb la portaveu de l’Executiu i consellera de Territori, Sílvia Paneque.

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Paneque ja va apel·lar a «criteris tècnics» per justificar per què no es va enviar un ES-Alert durant les tempestes a Tarragona, però la pressió de l’oposició ha augmentat aquest dimecres després de conèixer-se que dues dones van morir a conseqüència del temporal. La consellera d’Interior ha afegit que convé revisar el funcionament de l’eina per estudiar possibles millores i reforçar-la amb altres mecanismes d’avís i prevenció.

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Parlon compareixerà al Parlament per explicar per què no es va enviar l’ES-Alert durant les pluges a Tarragona

Parlon compareixerà al Parlament per explicar per què no es va enviar l’ES-Alert durant les pluges a Tarragona
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