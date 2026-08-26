Reacció
El PP creu que podrà acorralar Marlaska
Mariano Alonso Freire
El xoc entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, i el titular d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, per les alertes del CNI sobre l’assalt massiu de migrants a Ceuta, va ser un vent de cua estratègic per al PP, com van admetre fonts de la cúpula del partit, que es van permetre fins i tot ironitzar sobre la compareixença: "Sembla que Margarita Robles ha demanat la seva dimissió [la de Marlaska] quan ha revelat que la intel·ligència va emetre informes que Interior no va atendre". Amb una sorna semblant, altres fonts de la direcció del PP suggerien la possibilitat que se sotmeti Marlaska i Robles a un acarament, com si fos un judici.
Es va estenent el convenciment en el PP que no serà difícil acorralar Marlaska en la compareixença de divendres al Congrés. A parer dels conservadors, l’Executiu no pot mantenir aquesta contradicció entre els responsables d’Interior i Defensa. Perquè "si el servei d’intel·ligència va avisar de possibles entrades massives d’immigrants a Espanya i no es va fer res, el president del Govern hauria de marxar", tot i que, si no hagués sigut així, la conseqüència per als populars hauria de ser la mateixa. "Ja són massa casos en què Pedro Sánchez no s’assabenta del que passa al seu entorn", concloïen fonts del PP.
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