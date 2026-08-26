Sis universitats catalanes se situen entre les 1.000 millors del món segons el rànquing de Shanghai
La UB és la universitat més ben valorada de l’Estat espanyol i la UAB millora la seva posició
Regió7
L’última edició de lʼAcademic Ranking of World Universities (ARWU), conegut popularment com a rànquing de Shanghai i un dels més prestigiosos, ha posat de manifest els bons resultats del sistema universitari català, ja que sis universitats de Catalunya apareixen entre les 1.000 millors del món. A més, tres universitats catalanes —la UB, la UAB i la UPF— es troben entre les deu primeres de l’Estat espanyol.
La Universitat de Barcelona (UB) és la universitat catalana i espanyola més ben posicionada i l’única de l’Estat que se situa en la franja 151-200 del rànquing. La UB destaca especialment en l’indicador de producció científica, que quantifica les publicacions indexades: obté una puntuació de 47,8 i ocupa la 137a posició mundial en aquest àmbit. També millora en l’indicador de rendiment per càpita, amb 27,6 punts, que la situa en el 110è lloc mundial.
En segon lloc, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) escala posicions i se situa entre les 201 i 300 millors del món. A continuació, la Universitat Pompeu Fabra (UPF) es troba en la forquilla de les 401 i 500. En la franja 701-800 hi apareixen la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Finalment, la Universitat de Girona (UdG) es manté entre les posicions 901 i 1.000.
Catalunya, entre els sistemes universitaris més destacats
L’ARWU analitza unes 2.500 universitats de tot el món i en publica la classificació de les 1.000 millors. D’acord amb les estimacions sobre el nombre d’universitats amb activitat docent i investigadora rellevant a escala mundial, formar part d’aquest grup situa les institucions entre el 5% amb millors resultats segons els indicadors del rànquing de Shanghai.
El rànquing de Shanghai es basa en sis indicadors relacionats principalment amb la recerca i l’excel·lència científica. Entre aquests, hi ha el nombre de premis Nobel i medalles Fields obtinguts per antics alumnes i membres del professorat; el nombre d’investigadors altament citats en 21 àrees de recerca, segons les dades de Clarivate; els articles publicats a Nature i Science; els articles indexats al Science Citation Index Expanded i al Social Science Citation Index, i el rendiment acadèmic de les institucions en relació amb les seves dimensions.
Pel que fa a les primeres posicions de la classificació mundial, Harvard encapçala el rànquing, seguida de Stanford, mentre que l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) ocupa la tercera posició.
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