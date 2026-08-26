Eleccions de mig mandat
El Suprem dels EUA permet les restriccions al vot per correu
La majoria conservadora del tribunal aixeca un dels bloquejos, però la batalla judicial continua
Irene Benedicto
El Tribunal Suprem dels Estats Units va permetre dilluns passat a l’Administració de Donald Trump continuar preparant noves restriccions al vot per correu a 10 setmanes de les eleccions legislatives de mig mandat, el 3 de novembre, en què està en joc el control del Congrés.
El president ha emprès des de fa anys una campanya de desinformació contra el vot per correu, repetint, sense proves, que permet el frau electoral. La importància política rau en el fet que els votants progressistes són els que tendeixen a fer servir més aquest recurs i, en la situació d’uns comicis tan ajustats, acotar-lo podria implicar que, en els estats en què les votacions estan més renyides, els republicans aconseguissin tenir avantatge.
Una altra resolució pendent
La decisió, aprovada pels sis magistrats conservadors davant de les tres jutgesses progressistes, aixeca un dels bloquejos imposats per una jutgessa federal de Massachusetts a una ordre executiva firmada per Trump al març. El matís és que el Govern pot, de moment, avançar en la imposició de restriccions, però la sentència no en determina la legalitat i una altra ordre judicial manté paralitzades algunes de les mesures per al 2026.
El Suprem va acceptar l’argument de Trump que mantenir congelada l’ordre podia causar un "dany irreparable" al sistema electoral. Va considerar, en canvi, que els 23 estats i el Districte de Columbia que la van impugnar no havien acreditat encara un perjudici suficient. La resolució és provisional: les mesures podrien acabar sent declarades il·legals. "El temps ho dirà", assenyala l’ordre interlocutòria.
Als EUA, els estats organitzen les eleccions i gestionen els seus censos, mentre el Congrés pot fixar normes federals. Els demandants, encapçalats per fiscals generals demòcrates, sostenen que Trump intenta assumir facultats que no li corresponen.
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