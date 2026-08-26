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Cooperació amb el règim dels aiatol·làs

La Xina avisa que protegirà els seus interessos

El portaveu del Ministeri d’Exteriors de la Xina, Lin Jian. | JOHANNES NEUDECKER / EUROPA PRESS

El portaveu del Ministeri d’Exteriors de la Xina, Lin Jian. | JOHANNES NEUDECKER / EUROPA PRESS

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EFE

La Xina va advertir aquest dimarts que la seva cooperació amb l’Iran "no ha de ser interferida ni soscavada", després que els Estats Units llancessin una nova ofensiva de sancions contra Teheran que, tot i que no va incloure entitats de la Xina continental, sí que va afectar dues companyies amb seu a Hong Kong.

El portaveu del Ministeri d’Exteriors xinès Lin Jian va assegurar en una roda de premsa que la cooperació entre la Xina i l’Iran "sempre s’ha portat a terme dins del marc del dret internacional", al ser preguntat per les noves sancions i per si Pequín modificaria les seves relacions amb Teheran per complir les exigències de Washington.

Lin va afirmar que la Xina segueix "de prop" l’evolució de la situació i va reiterar que prendrà "totes les mesures necessàries" per protegir els seus "drets i interessos", tot i que no va concretar quines accions adoptaria ni va respondre sobre el possible impacte de les mesures nord-americanes als bancs xinesos.

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El portaveu també va rebutjar la "guerra econòmica" i la "màxima pressió", que, segons va afirmar, "no ajuden a resoldre els problemes" i únicament serviran per intensificar les tensions, generar riscos per a tercers països i pertorbar l’ordre econòmic i financer mundial. "La prioritat urgent és rebaixar la tensió i tornar com més aviat millor a la via del diàleg i les negociacions", va afegir Lin..

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