Drama humanitari
Xoc entre Defensa i Interior per les alertes del CNI sobre l’assalt a Ceuta
Robles diu que sí que hi va haver avís i Marlaska nega que hi hagués «cap informe»
La ministra evita culpar el Marroc i assenyala "agents internacionals" que van fer servir les xarxes socials
La portaveu parlamentària del PP va acusar l’Executiu de «posar les vacances per davant d’Espanya»
Juan José Fernández
La discussió entre Defensa i Interior arran de la crisi de Ceuta ja s’evidencia obertament entre els titulars dels dos ministeris. Al comparèixer al Congrés, la ministra de Defensa, Margarita Robles, va assegurar, amb èmfasi, que el Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) va avisar a temps de l’onada migratòria que s’estava preparant sobre Ceuta, una "allau" de migrants que va qualificar d’"autoorganitzada". I, gairebé alhora, a la Moncloa, el titular d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va afirmar: "No hi havia cap informe que preveiés que el 30 de juliol passaria el que finalment va passar".
Robles, responsable política del CNI, no va aportar totes les dades sobre aquella alerta, i va explicar que "el deure de secret actua com una llosa a l’hora d’impedir que es pugui donar publicitat a les actuacions que fan". Sí que va assegurar que "el CNI va fer la feina que competencialment li era i li és exigible i va compartir i va analitzar informació amb les Forces de Seguretat de l’Estat i el personal de la Delegació del Govern". En rèplica, va afegir: "El dia 29 [de juliol], aquests funcionaris [del CNI] traslladen i donen compte a la Delegació del Govern d’aquesta convocatòria per a l’endemà per poder entrar nedant aprofitant una festa que hi havia al país veí".
Poc després, i coneixedor de les paraules de Robles, Marlaska, després del Consell de Ministres d’ahir, va insistir: "No hi havia cap informe que preveiés el que el dia 30 de juliol passaria". Després de contradir la seva col·lega de gabinet, va matisar: "No és posar en dubte... Tenim uns serveis d’informació excepcionals i estic convençut que en aquest cas han actuat perfectament".
Davant la comissió de Defensa de la Cambra Baixa, Robles va agrair al Centre d’Intel·ligència de les Forces Armades (CIFAS) i al CNI la seva intervenció. "Molt en particular a 25 membres del CNI que presten servei a Ceuta i que monitoritzen diàriament la situació a la zona", va dir. I va esmentar la seva vigilància de la utilització per part de les màfies de les xarxes socials, el terrorisme gihadista, la situació al flanc sud africà i "actuacions desestabilitzadores mitjançant amenaces híbrides portades a terme per agents internacionals".
La ministra va exposar un informe de l’Estat Major de la Defensa en què es parla de grups de Facebook "creats amb anterioritat" que impartien "instruccions per accedir a Ceuta nedant".
Pot ser que la discussió acabi en la manera com es va donar l’alerta, ja que Robles va deixar oberta la possibilitat que fos escrita o verbal. En el segon cas, tots dos ministres estarien dient la veritat.
Marlaska va indicar que "si s’hagués previst una cosa semblant al que va passar el 30 de juliol del 2026 (...) ¿no s’hauria elevat al nivell de les instàncies més altes per prendre les mesures extraordinàries o excepcionals necessàries?". Robles va admetre que en la gestió del Govern "s’ha arribat tard" i va demanar disculpes a la ciutadania de Ceuta, que "és la millor Espanya".
Autoorganització
La ministra va desgranar una cronologia de la crisi a Ceuta, des de la sentència del Tribunal Suprem del 8 de juliol –proscrivint les devolucions en calent de migrants arribats per mar– fins al retorn de migrants l’1 d’agost passat. La ministra, sense culpar el Marroc, va esmentar molt les xarxes socials, una acció mitjançant "sistemes descentralitzats i encriptats" de desinformació que va provocar "una allau en massa que s’autoorganitza".
Per respondre-li, la portaveu parlamentària del PP, Ester Muñoz, va acusar l’Executiu de posar "per davant les vacances i després Espanya" i va acorralar Robles amb la contradicció de versions entre Defensa i Interior: "¿Qui menteix?". La diputada del PP va clamar contra la "deixadesa de funcions del Govern" i va atacar frontalment l’explicació de la ministra: "Una part del Govern diu que és el Marroc; una altra, que són les màfies. ¿Ens pot dir la veritat?", va insistir. Muñoz va deplorar que el Govern no convoqui a consultes l’ambaixador del Marroc per les declaracions de càrrecs del règim alauita reclamant Ceuta i Melilla. A aquests "ministres del país veí", Robles va advertir: "Ceuta i Melilla són Espanya, i no es toquen", i qualsevol amenaça a aquestes ciutats autònomes, "ho és a Espanya en el seu conjunt".
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