Els migrants es desfan de milers de mòbils
Juan José Fernández
Els han vist veïns i alguns membres de les Forces de Seguretat de l’Estat en els primers dies de l’allau migratòria sobre Ceuta: milers de mòbils abandonats en platges, cunetes i descampats, segons fonts de la Guàrdia Civil, mentre que a la ciutat molts migrants han fet créixer desmesuradament les compres (moltes d’obertes, però sobretot clandestines) de nous mòbils i, en menor mesura, de targetes d’operadors espanyols amb sistema de recàrrega.
Fonts de les Forces de Seguretat consultades per aquest diari expliquen que ho fan per intentar esborrar la identitat digital i, d’aquesta manera, evitar investigacions policials relacionades amb l’allau, la seva organització i qui hi ha entre la multitud, a més de dades que poguessin portar a la deportació del migrant.
Alguns comptes ja esborrats de Facebook que abans del 30 de juliol donaven instruccions per passar a Ceuta, no només instruïen sobre material nàutic i què fer a l’espigó del Tarajal. Alguns, indiquen aquestes fonts, aconsellaven desfer-se del mòbil a l’entrar, o passar a la ciutat amb un de diferent del que habitualment utilitzaven al Marroc i, un cop a la ciutat, canviar de targeta.
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