Causes per aclarir
El col·lapse d’una glacera, la principal hipòtesi sobre la devastadora riuada que ha arrasat el Nepal
Inundacions al Tibet i el Nepal, en directe: última hora de la riuada, xifra de morts i desapareguts després de l’allau
Inés Sánchez
Una immensa riuada va sacsejar aquest dimecres el nord del Nepal, i va deixar més de 270 morts i més de 1.300 desapareguts. Els efectes d’aquestes inundacions han resultat especialment devastadors al districte de Rasuwa, a la província de Bagmati, a prop de la frontera amb el Tibet, on el riu va créixer de cop i va arrasar pobles sencers, embassaments, ponts i altres infraestructures.
Mentre les tasques de rescat continuen en aquesta zona muntanyosa del país, s’intenten aclarir les causes de les inundacions que han deixat 1.400 desapareguts, entre els quals hi ha quatre espanyols. ElServei Geològic dels Estats Units (USGS) ha afirmat que les inundacions estarien causades pel «col·lapse d’una glacera» riu amunt.
Les autoritats han treballat principalment amb dues hipòtesis, la d’un terratrèmol de magnitud 4,4, amb epicentre a uns 77 quilòmetres al nord-oest de la localitat nepalesa de Kodari i el despreniment de glaçar a uns 20 km al nord-est del pas de Rasuwagadhi. Aquest dijous, l’organisme ha indicat que tot i que en un primer moment va informar que el succés hauria estat causat per un terratrèmol de magnitud 4,4 en l’escala oberta de Richter, «les anàlisis addicionals d’un llarg període d’ones sísmiques indiquen que l ’energia sísmica va estar generada per un col·lapse d’una glacera en el flux detrites».
«No va tenir lloc un terratrèmol»
«L’USGS ha determinat que l’esdeveniment sísmic va ser un col·lapse d’una glacera i un flux de de detrius que va causar subsegüents impactes catastròfics riu avall», ha recalcat que «no va tenir lloc un terratrèmol» a la zona de la catàstrofe.
El desbordament o ruptura d’un llac glacera al Tibet es va esgrimir des del principi com la possible causa de les inundacions. Cap a les 08:40 hora local (2:55 espanyola) el desprenimentcerca de Rasuwagadhi – ubicada a la frontera entre el Nepal i la Xina – va provocar una riuada massiva de fang i sediments al riu Lhende, segons l’Autoritat Nacional per a la Reducció i Gestió del Risc de Desastres (NDRRMA). Aquesta massa d’aigua va lliscar cap al riu Bhote Koshi i va arrasar amb força, una hora després, localitats com Timure, Rasuwagadhi i Syabrubesi fins a arribar a la Xina.
Però el ministre d’Afers Exteriors del Nepal, Shishir Khanal havia afirmat que un terratrèmol es va registrar a les 8.37 , provocant una gran lliscament de terra, bloquejant el curs del riu i originant després la inundació. El Servei Geològic dels Estats Units va informar d’un lliscament de magnitud 5,2 i va situar el seu origen a uns 55 quilòmetres d’al nord-oest de Kodari, per la qual cosa ha sigut descartada com la principal causa.
Els científics destaquen «el gran volum de gel»
Científics del Centre Internacional per al Desenvolupament Integrat de les Muntanyes (ICIMOD) temen un segon episodi a la zona. La runa arrossegada han bloquejat el riu de nou, «formant una presa natural» que podria convertir-se en «un perill secundari» en el cas que l’aigua s’alliberi sobtadament.
Els investigadors asseguren que «no s’ha establert cap vincle causal entre l’activitat sísmica i la inundació» on es va produir l’emergència, però apunten que «les primeres avaluacions, avalades per imatges de vídeo i informació sísmica inusual detectada a prop de la zona, suggereixen que un gran volum de gel i runa rocosos va caure sobre el Lhende Khola, un afluent del Bhote Koshi»
El nivell de l’aigua al riu Trishuli, a l’altura de Galchchi, va pujar fins a nou metres en 30 minuts, mentre que a Malekhu va augmentar set metres en un període similar. «Aquesta colossal allau hauria generat el violent augment de cabal que va arrossegar les estacions de monitoratge hidrològic i ha posat en risc diverses instal·lacions hidroelèctriques a la regió», expliquen.
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