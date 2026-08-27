Vigília de la Diada
Un històric de Boixos Nois busca 50 «protectors» de Sílvia Orriols per a l’acte del Fossar de les Moreres
La seva missió seria garantir que la líder d’Aliança Catalana pugui fer el seu discurs sense interrupcions dels independentistes d’esquerra
Un grup d’antifeixistes irromp al Fossar de les Moreres contra els ultres d’Aliança Catalana
Germán González
Un històric membre dels Boixos Nois ha fet una crida per reunir mig centenar de persones el 10 de setembre al Fossar de les Moreres amb l’objectiu de «protegir» la líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, durant l’acte que el partit té previst celebrar la vigília de la Diada. Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, Josep Lluís S. ha difós la convocatòria a través de diferents grups de missatgeria mòbil i xarxes socials davant la possibilitat que col·lectius antifeixistes provin d’impedir o boicotejar la intervenció d’Orriols, com ja ha passat en anys anteriors.
El missatge, que circula des de fa setmanes per grups en què participen persones vinculades a diferents ambients ultres, no exclusivament independentistes, planteja reunir unes 50 persones per garantir que la dirigent d’Aliança Catalana pugui accedir al Fossar i pronunciar el seu discurs. La mateixa crida al·ludeix a la possibilitat que grups d’«extrema esquerra» intentin impedir-ho o increpar-la. Segons diverses fonts consultades per aquest diari, alguns antics integrants dels Boixos Nois també han participat en anteriors actes d’Aliança Catalana col·laborant en tasques relacionades amb l’organització.
La convocatòria es produeix en un context de creixent tensió entorn del Fossar de les Moreres, un dels espais de més càrrega simbòlica de l’independentisme català i escenari, en els últims anys, de protestes i moments de tensió vinculats a la presència d’Aliança Catalana. L’assistència d’Orriols cada 10 de setembre ha anat guanyant notorietat en paral·lel al creixement electoral i institucional del seu partit i ha convertit la vigília de l’Onze de Setembre en un punt recurrent de confrontació amb sectors de l’esquerra independentista.
Arran avisa que farà Aliança Catalana
La mobilització coincideix aquest any amb una convocatòria unitària de cinc organitzacions de l’esquerra independentista – Alerta Solidària, Arran, la Coordinadora Obrera Sindical (COS), Endavant i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC)–, que han cridat a protestar el 10 de setembre amb la voluntat expressa d’impedir que Aliança Catalana celebri amb normalitat el seu acte al Fossar.
Aquesta setmana, Arran ha difós a més un vídeo a les xarxes socials en què expressa el seu rebuig de la presència del partit el pròxim dia 10. «Ni a Ripoll, ni a la resta de Països Catalans hi ha lloc per al feixisme. Aquest 10S no us deixarem passar al Fossar de les Moreres. Unitat antifeixista per una terra de tots», va escriure l’organització a X dimecres al costat d’unes imatges gravades a Ripoll i acompanyades de símbols antifeixistes.
Fonts d’Aliança Catalana asseguren a EL PERIÓDICO que no tenen constància que «cap grup» hagi manifestat la seva intenció d’acompanyar la líder del partit, més enllà dels simpatitzants o militants que vulguin acompanyar Orriols aquell dia. Les mateixes fonts recorden que l’acte del 10 de setembre està «obert tothom que acudeixi amb una actitud pacífica i de respecte».
Des de la formació admeten també que són conscients que existeixen grups ultres, inclosos membres dels Boixos Nois, que simpatitzen amb Aliança Catalana, tot i que remarquen que aquesta afinitat no implica que existeixi coordinació entre ells. El partit assenyala, a més, que estudia tornar a facilitar el desplaçament de militants i simpatitzants des de diferents punts de Catalunya, com ja va fer l’any passat, tot i que l’organització d’aquests transports encara no està tancada. «Hi haurà molta gent que vindrà a acompanyar la Sílvia», asseguren fonts de la formació.
Anys de polèmiques
La pugna entorn del Fossar no és nova. El 2023, poc després que Orriols accedís a l’alcaldia de Ripoll, militants d’Arran van retirar i van destruir les ofrenes florals dipositades per Aliança Catalana. Un any després, amb la formació ja representada al Parlament, al voltant d’un centenar d’activistes antifeixistes van irrompre al Fossar durant l’acte d’Orriols entre crits, bengales i xiulets. La intervenció dels Mossos d’Esquadra va permetre contenir la situació, tot i que el discurs va quedar parcialment interromput.
El 2025Aliança Catalana va reforçar considerablement la seva capacitat de mobilització. El partit va organitzar quatre autocars des de diferents punts de Catalunya per traslladar militants i simpatitzants fins a Barcelona i va aconseguir reunir al voltant de 300 persones al Fossar. En aquella ocasió, un ampli dispositiu policial va evitar que es repetissin els incidents de l’any anterior: els Mossos van bloquejar l’accés d’una quarantena d’activistes d’Arran i l’acte es va poder celebrar sense enfrontaments de consideració.
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