Un històric dels Boixos Nois crida a protegir Orriols en l’acte del fossar
Germán González
Un històric membre dels Boixos Nois ha fet una crida per aplegar mig centenar de persones el 10 de setembre al fossar de les Moreres amb l’objectiu de "protegir" la líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, durant l’acte que el partit té previst celebrar la vigília de la Diada. Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, Josep Lluís S. ha difós la convocatòria a través de diferents grups de missatgeria mòbil i xarxes socials davant la possibilitat que col·lectius antifeixistes provin d’impedir o boicotejar la intervenció d’Orriols, com ja ha passat en anys anteriors.
El missatge, que circula des de fa setmanes per grups en què participen persones vinculades a diferents ambients ultres, no exclusivament independentistes, planteja aplegar unes 50 persones per garantir que la dirigent d’Aliança Catalana pugui accedir al fossar i pronunciar el seu discurs. La mateixa crida al·ludeix a la possibilitat que grups d’"extrema esquerra" mirin d’impedir-ho o d’increpar-la. Segons fonts consultades per aquest diari, alguns antics integrants dels Boixos Nois també han participat en anteriors actes d’Aliança Catalana col·laborant en tasques relacionades amb l’organització.
La convocatòria es produeix en un context de creixent tensió entorn del fossar de les Moreres, un dels espais de més càrrega simbòlica de l’independentisme català i escenari, durant els últims anys, de protestes i moments de tensió vinculats a la presència d’Aliança Catalana. L’assistència d’Orriols cada 10 de setembre ha anat guanyant notorietat en paral·lel al creixement electoral i institucional del seu partit i ha convertit la vigília de l’Onze de Setembre en un punt recurrent de confrontació amb diversos sectors de l’esquerra independentista.
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