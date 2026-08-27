L’investigat exconsultor de Milei revela el seu paper en l’impuls ultra
Abel Gilbert
L’arrest a Bolívia del consultor polític Fernando Cerimedo per planejar l’assassinat de la seva nòvia, Nadia Beller, amb l’assistència de dos sicaris, és molt més que un brutal intent de feminicidi. Una caixa de pandora s’ha obert després de la seva detenció i mostra el fundador del portal La Derecha Diario, ara entre reixes, com un articulador de polítiques que no només van beneficiar Javier Milei. Els seus serveis es van estendre al Perú, Xile, Hondures, Bolívia i el Brasil.
Cerimedo és una de les baules que connecta les ultradretes regionals. "L’home MAGA a l’Amèrica Llatina", el va anomenar The Economist. "La llista de llocs a l’Amèrica Llatina que no han sigut tocats per la mà de Cerimedo s’està reduint". Faltava encara que José Antonio Kast i Keiko Fujimori accedissin a la presidència de Xile i Perú, respectivament. En tots dos casos, aquest exvenedor d’embotits que es va fer passar per alumne de Harvard i va començar les seves aventures amb Jair Bolsonaro, el 2018, va deixar la seva empremta indeleble. Segons Ignacio Fidanza, director del portal La Política Online de Buenos Aires, "darrere de Cerimedo hi ha un instrument d’intervenció geopolítica per a tota la regió, que sorgeix del trumpisme".
Durant l’entrada a un domicili ocupat a La Paz per Cerimedo es van confiscar milers de dòlars i una presumpta granja de bots capaç de generar milers de missatges en comptes creats artificialment. A mesura que avança la investigació a Bolívia, el consultor queda més compromès amb la planificació de l’assassinat de Beller. El seu telèfon ofereix indicis concloents. "En aquest moment li han disparat. Està ferida". La policia va identificar els dos presumptes autors materials de l’atemptat. Un, segons la premsa de Santa Cruz, de nacionalitat colombiana. "Va intentar cometre un feminicidi per silenciar-me, per impedir que denunciés fets anteriors de violència i per evitar que fes públics els coneixements que havia adquirit durant la nostra convivència", va dir Beller.
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