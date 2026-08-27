L’Iran anuncia un pacte amb Oman per al control "temporal" d’Ormuz
Adrià Rocha Cutiller
L’Iran i Oman, que feia prop d’un mes que negociaven el futur estatus de l’estret d’Ormuz, van arribar ahir a un acord per al control –"temporal", segons va dir Mascate dimarts–, de la via marítima, una de les més transitades del món.L’Iran i Oman, que feia prop d’un mes que negociaven el futur estatus de l’estret d’Ormuz, han arribat aquest dimecres a un acord per al control –"temporal", segons va dir Mascate aquest dimarts— de la via marítima, una de les més transitades del món. "Acabem d’arribar a uns resultats acordats per les dues parts. Hem arribat a diversos acords respecte a la responsabilitat dels nostres dos països a les aigües de l’estret, i sobre els diners que cobraran tant Oman com l’Iran. Els EUA han obstruït les negociacions, i per això han acabat amb retard", va dir el portaveu de la Guàrdia Revolucionària iraniana, el cos d’elit politicomilitar de la República Islàmica, Hossein Mohebbi."Acabem d’arribar a uns resultats acordats per les dues parts. Hem arribat a diversos acords respecte a la responsabilitat dels nostres dos països a les aigües de l’estret, i sobre els diners que cobraran tant Oman com l’Iran. Els EUA han obstruït les negociacions, i per això han acabat amb retard", ha dit el portaveu de la Guàrdia Revolucionària iraniana, el cos d’elit politicomilitar de la República Islàmica, Hosein Mohebbí.
Fa mesos que l’Iran insisteix a cobrar una "taxa de servei" a tot vaixell de càrrega que vulgui creuar Ormuz, i fins i tot el preacord amb els Estats Units signat el juny passat, amb un llenguatge poc clar, deixava oberta la possibilitat que Teheran cobri en el futur algun tipus de peatge per l’ús de la via. Això ho rebutgen tots els països del Golf i la Casa Blanca.Des de fa mesos, L’Iran ha insistit que cobrarà una "taxa de servei" a tot vaixell de càrrega que vulgui creuar Ormuz, i fins i tot el preacord amb els Estats Units firmat el juny d’aquest any, a través d’un llenguatge poc clar, deixava oberta la possibilitat que Teheran cobri en el futur algun tipus de peatge per a l’ús de la via. Això, no obstant, és rebutjat tant per tots els països del Golf com per la Casa Blanca.
"Si els EUA deixen de ser un obstacle i tornen a l’acord, podem obrir l’estret d’Ormuz segons el que hem acordat [amb Oman]. Si els EUA no accepten les nostres condicions... Ormuz no reobrirà sota cap circumstància", va dir Mohebbi."Si els EUA deixen de ser un obstacle i torna a l’acord podem obrir l’estret d’Ormuz segons l’acordat [amb Oman]. Si els EUA no accepta les nostres condicions... Ormuz no reobrirà sota cap circumstància", ha continuat Mohebbí, citat per l’agència de notícies semioficial persa Tasnim.
Converses amb els EUA
És difícil saber, en l’actualitat, en quina situació es troben les converses entre els EUA i l’Iran, que malgrat les dures paraules i insults es continuen parlant a través dels mediadors: el Pakistan i Qatar. Washington sembla descartar, de moment, tornar a la via militar i, en canvi, ha anunciat un nou paquet de sancions econòmiques "històriques" contra la República Islàmica i les seves capacitats de comerciar amb el món.És difícil saber, en l’actualitat, en quina situació es troben les converses entre els EUA i l’Iran, que malgrat les dures paraules i insults continuen parlant-se a través dels mediadors: Pakistan i Qatar. Washington sembla descartar, de moment, tornar a la via militar i, en canvi, ha anunciat un nou paquet de sancions econòmiques "històriques" contra la República Islàmica i les seves capacitats de comerciar amb el món.
"Tant les accions militars com econòmiques són efectives, així que no tinc cap pressa", va dir ahir el president dels EUA, Donald Trump.
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