Meta indemnitzarà els estats dels EUA amb 14.600 milions d’euros
La tecnològica busca posar fi al procés judicial per danyar la salut mental dels menors / Limitarà a dues hores el temps de connexió dels adolescents
Lucas Font
La tecnològica Meta indemnitzarà amb més de 17.000 milions de dòlars (uns 14.600 milions d’euros) gairebé la totalitat dels estats i territoris dels Estats Units per vulnerar les lleis de privacitat dels menors i els drets dels consumidors. La compensació, una de les més elevades abonades per una empresa tecnològica fins ara, es va acordar en el marc del judici iniciat la setmana passada per quatre estats –Califòrnia, Colorado, Kentucky i Nova Jersey– contra la companyia nord-americana pel mal que les seves aplicacions, incloses Facebook i Instagram, van provocar sobre la salut dels més joves.La tecnològica Meta indemnitzarà amb més de 17.000 milions de dòlars (uns 14.600 milions d’euros) gairebé la totalitat dels estats i territoris dels Estats Units per vulnerar les lleis de privacitat dels menors i els drets dels consumidors. La compensació, una de les abonades més grans per una empresa tecnològica fins ara, s’ha acordat en el marc del judici iniciat la setmana passada per quatre estats —Califòrnia, Colorado, Kentucky i Nova Jersey– contra la companyia nord-americana pel mal que les seves aplicacions, incloses Facebook i Instagram, han provocat sobre la salut dels més joves.
L’acord va ser anunciat ahir i suposa una important capitulació per part de Meta, que continua negant totes les acusacions. A més de la multimilionària compensació econòmica, l’empresa de Mark Zuckerberg també ha acceptat limitar el temps que els adolescents poden passar en les seves plataformes i prohibir eines que afecten la seva salut mental. El pacte posarà previsiblement final al procés judicial, iniciat arran de la demanda de prop d’una trentena d’estats del país i en el qual l’acusació aspirava a obtenir fins a 200.000 milions de dòlars (més de 171.000 milions d’euros) per les suposades infraccions comeses per la companyia.L’acord ha sigut anunciat aquest dimecres i suposa una important capitulació per part de Meta, que continua negant totes les acusacions. A més de la multimilionària compensació econòmica, l’empresa de Mark Zuckerberg també ha acceptat limitar el temps que els adolescents poden passar a les seves plataformes i prohibir eines que afecten la seva salut mental. El pacte posarà previsiblement final al procés judicial, iniciat arran de la demanda de prop d’una trentena d’estats del país i en el qual l’acusació aspirava a obtenir fins a 200.000 milions de dòlars (més de 171.000 milions d’euros) per les suposades infraccions comeses per la companyia.
Limitacions d’ús
Entre els canvis més destacats hi ha imposar limitacions d’ús predeterminades de dues hores per als joves de menys de 18 anys, que només es podran desactivar amb el permís dels pares, a més d’un bloqueig per defecte de les aplicacions entre la mitjanit i les sis del matí. També se silenciaran gran part de les notificacions en horari escolar i s’activaran avisos periòdics cada 15 minuts en cas d’ús continu de la pantalla a Facebook o Instagram. Els adolescents podran bloquejar els continguts personalitzats a través de l’algoritme i desactivar la reproducció automàtica. Aquests canvis estaran en vigor almenys durant els pròxims 10 anys.Entre els canvis més destacats hi ha imposar limitacions d’ús predeterminades de dues hores per als menors de 18 anys, que només podran desactivar-se amb el permís dels pares, a més d’un bloqueig per defecte de les aplicacions entre la mitjanit i les 6.00 hores. També se silenciaran gran part de les notificacions en horari escolar i s’activaran avisos periòdics cada 15 minuts en cas que es produeixi un ús continu de la pantalla a Facebook o a Instagram. Al mateix temps, els adolescents podran bloquejar els continguts personalitzats a través de l’algoritme i desactivar la reproducció automàtica. Aquests canvis estaran en vigor almenys durant els pròxims 10 anys.
"Hem assolit un acord amb Meta que canviarà de manera significativa la manera en què Instagram i Facebook interactuen amb els nens i adolescents, i que inclourà un pagament de 17.000 milions de dòlars", va anunciar el fiscal general de Califòrnia, Rob Bonta, a través d’un comunicat. "Si el tribunal aprova l’acord, aquests canvis inclouran límits de temps diaris, la suspensió de notificacions durant l’horari escolar, restriccions a l’ús nocturn, la prohibició de filtres perillosos, una detecció i eliminació millorades dels [perfils de] usuaris de menys de 13 anys i molt més", va afegir."Hem assolit un acord amb Meta que canviarà de manera significativa la forma en què Instagram i Facebook interactuen amb els nens i adolescents, i que inclourà un pagament de 17.000 milions de dòlars", ha anunciat el fiscal general de Califòrnia, Rob Bonta, a través d’un comunicat. "Si el tribunal aprova l’acord, aquests canvis inclouran límits de temps diaris, la suspensió de notificacions durant l’horari escolar, restriccions a l’ús nocturn, la prohibició de filtres perillosos, una detecció i eliminació millorades dels [perfils de] usuaris menors de 13 anys i molt més", ha afegit.
Pagament condicionat
Prop d’un 70% de l’import (una mica més de 12.000 milions de dòlars) seran abonats als estats i territoris en la pròxima dècada, mentre que el pagament del 30% restant estarà condicionat al fet que altres plataformes, com Youtube i TikTok, també implementin límits d’ús diari i mesures de verificació d’edat, a més d’abonar la mateixa quantitat entre les dues. "Aquest marc només funcionarà si tots els nostres companys se sumen a la iniciativa. Atès que els adolescents passen amb facilitat d’una aplicació a l’altra, necessitem una solució que inclogui tot el sector. Per això, fem una crida als nostres companys del sector perquè implementin aquest nou marc immediatament", va declarar ahir el director jurídic de Meta, C. J. Mahoney.Prop d’un 70% de l’import (una mica més de 12.000 milions de dòlars) seran abonats als estats i territoris en la pròxima dècada, mentre que el pagament del 30% restant estarà condicionat al fet que altres plataformes, com YouTube o TikTok, també implementin límits d’ús diari i mesures de verificació d’edat, a més d’abonar la mateixa quantitat entre les dues. "Aquest marc només funcionarà si tots els nostres companys se sumen a la iniciativa. Atès que els adolescents passen amb facilitat d’una aplicació a l’altra, necessitem una solució que inclogui tot el sector. Per això, fem una crida als nostres companys del sector perquè implementin aquest nou marc immediatament", ha assegurat el director jurídic de Meta, C.J Mahoney.
En cas de rebre el vistiplau de la jutge Yvonne Gonzalez Rogers, l’acord posarà fi a una batalla judicial que hauria suposat un important desemborsament per a la tecnològica nord-americana i un desgast reputacional més pronunciat. Els seus màxims responsables, inclòs Zuckerberg, es podran estalviar el tràngol de comparèixer davant del tribunal i respiraran alleujats per la pujada de més d’un 4% de les accions de la companyia en borsa a primera hora.En cas de rebre el vistiplau de la jutge Yvonne Gonzalez Rogers, l’acord posarà fi a una batalla judicial que hauria suposat un important desemborsament per part de la tecnològica nord-americana i un desgast reputacional encara més gran. Els seus màxims responsables, inclòs el mateix Zuckerberg, podran estalviar-se el tràngol de comparèixer davant del tribunal, al mateix temps que respiraran alleujats per la pujada de més d’un 4% de les accions de la companyia en borsa a primera hora del matí.
El pacte posarà fi a un periple que va començar el 2023, quan 29 estats dels EUA van presentar una demanda conjunta contra Meta per recopilar i utilitzar il·legalment les dades de joves de menys de 13 anys i per dissenyar les seves plataformes per fomentar el seu "ús excessiu". Unes pràctiques que, segons les acusacions, van infringir les lleis estatals i federals, incloses les que protegeixen la privacitat dels menors i les que persegueixen la publicitat enganyosa i la competència deslleial.El pacte posarà fi a un periple que va començar el 2023, quan 29 estats dels Estats Units van presentar una demanda conjunta contra Meta per recopilar i utilitzar il·legalment les dades de menors de 13 anys i per dissenyar les seves plataformes per fomentar el seu "ús excessiu". Unes pràctiques que, segons les acusacions, van infringir les lleis estatals i federals, incloses les que protegeixen la privacitat dels menors i les que persegueixen la publicitat enganyosa i la competència deslleial.
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