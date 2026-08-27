Catàstrofe natural
Almenys 273 morts i gairebé 1.400 desapareguts per la devastadora riuada entre el Nepal i el Tibet
Les autoritats se centren ara en les tasques de rescat i en la distribució d’ajuda als afectats
EFE
La Policia del Nepal va elevar aquest dijous a 270 la xifra de cadàvers recuperats després de la devastadora riuada registrada a la frontera amb el Tibet, on les forces de seguretat mantenen un dispositiu massiu de recerca pel desbordament del riu Bhote Koshi.
Les últimes troballes de morts arrossegades riu avall han incrementat la xifra en sòl nepalès, amb 12 nous cossos localitzats a la conca baixa, principalment als districtes de Nawalparasi Est (que passa de 26 a 32 morts) i Chitwan (de 64 a 69).
A aquest recompte s’afegeixen tres morts al comtat tibetà de Gyirong, cosa que situa el balanç provisional transfronterer en 180 víctimes mortals, mentre les llistes provisionals de desapareguts reportats entre els dos costats arriba a gairebé 1.400.
Entre les víctimes es busquen almenys quatre ciutadans espanyols que continuen desapareguts, segons va confirmar a Madrid el ministre d’Afers Exteriors d’Espanya, José Manuel Albares.
7.400 efectius de seguretat
El nombre total de persones il·localitzables se situa en prop de 1.400, entre els quals hi ha 466 turistes estrangers. L’informe policial va detallar que 28 agents del cos continuen sense localitzar-se després de ser arrasades diverses instal·lacions de la franja fronterera, com les comissaries de Rasuwagadhi, Mailung i Timure.
L’Autoritat Nacional per a la Reducció i Gestió del Risc de Desastres del Nepal (NDRRMA) recull 826 desapareguts al seu territori (579 turistes nepalesos i estrangers, 85 efectius de seguretat i 162 residents locals), mentre que la Xina en comptabilitza 558 més al vessant tibetà.
En l’operació participen més de 7.400 efectius de les forces de seguretat, inclosos 3.318 policies i 2.000 militars, que han començat a més a distribuir per via aèria tendes de campanya, aliments i subministraments d’emergència procedents de l’Índia a les comarques més inaccessibles.
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