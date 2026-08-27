"A protestar fins que se’n vagin"
Molts ceutins creuen que la "solució" és l’"expulsió" dels que van entrar de manera il·legal. "Ja que no ho arreglen els polítics, ho arreglarà el poble", diuen.
May Mariño
Quan està a punt de complir-se el primer mes des de l’arribada massiva de persones a Ceuta des del país veí, la societat de la ciutat autònoma dona mostres de no poder aguantar més la situació davant els milers –unes 5.000 segons les xifres que té l’Executiu i prop de 9.000 segons estimen autoritats ceutines– de persones que segueixen de manera irregular en territori espanyol.
El xoc públic de versions sobre la informació del Govern entre els ministres Margarita Robles i Fernando Grande-Marlaska va impulsar l’esclat social i la població es va llançar al carrer. Ara el sentiment estès entre la població ceutina –segons traslladen a EL PERIÓDICO– és clar: "Cada dia al carrer, amb protestes fins que se’n vagin". "Ja que no ho arreglen els polítics, ho arreglarà el poble", insisteixen ciutadans des de la ciutat autònoma.
Per a molts ceutins –sense discriminació per sensibilitats polítiques– la solució a aquesta situació passa per l’"expulsió" de "tots" els que van entrar de manera il·legal a Espanya en els últims dies de juliol. "La gent ho té clar. Així fins que se’n vagin".
Per això insisteixin en les seves crítiques al Govern i consideren que "no val per a res" l’anomenat comandament únic que lidera el ministre Ángel Víctor Torres. Precisament, la reunió a la Delegació del Govern va ser l’objectiu últim de la protesta d’ahir, que va congregar més persones que el dia anterior.
La marea ciutadana que va arribar fins al centre de Ceuta va recórrer els principals carrers, tallant fins i tot el trànsit, portant banderes d’Espanya, de Ceuta, i aplaudint les forces i cossos de seguretat de l’Estat i Forces Armades que es trobaven al seu pas. Un aplaudiment en senyal d’"agraïment i ànims" com el que també van dedicar al president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, al carrer al costat de l’alcalde de Màlaga, Francisco de la Torre.
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