Sánchez incita la crítica del Govern a Robles per la seva versió sobre l’alerta
La Moncloa contradiu la titular de Defensa i nega que hi hagi hagut informes d’intel·ligència "ni escrits ni verbals" que anticipessin la crisi
Iván Gil
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha protagonitzat diversos desacords amb diferents companys del Consell de Ministres. Des dels xocs amb el titular de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, a compte de la llei de secrets oficials o les responsabilitats sobre Pegasus amb el CNI com a teló de fons, fins als xocs competencials amb el d’Interior, Fernando Grande-Marlaska. També ha mantingut opinions dissonants amb la línia que marca la Moncloa, com quan va advocar implícitament per la dimissió del fiscal general de l’Estat després que es confirmés el seu processament, en contra del criteri expressat pel president del Govern, Pedro Sánchez. No obstant, la seva versió sobre la crisi a Ceuta a l’afirmar que el Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) sí que va alertar de l’entrada massiva d’immigrants, ataca un dels temes més sensibles des que va començar la legislatura.
Fonts parlamentàries socialistes reconeixen que aquesta situació "fa molt mal" al Govern i engreixa la incertesa entre la ciutadania en un moment que ja per si és de tensió. Sense voler entrar a valorar les conseqüències, un ministre del nucli dur del cap de l’Executiu consultat per aquest diari lamenta que "no s’entén gaire bé el que està fent Robles".
La sensació és que la titular de Defensa sol marcar territori pel que fa al CNI i que en ocasions va per lliure, però en aquesta ocasió hauria deixat l’Executiu en una situació extremadament complexa al visibilitzar descoordinació i falta de previsió en la gestió de la crisi. La veu més crítica al PSOE, el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, va apuntar per la seva banda que "no hi ha hagut ni tan sols resposta" per part del Govern i que el xoc genera en la ciutadania "inseguretat, inquietud i incertesa".
Després del comunicat de la Delegació del Govern a Ceuta en què es negava haver rebut informació prèvia del CNI, com va assegurar Robles dimarts passat al Congrés, a la Moncloa també la contradiuen taxativament. Sense ni tan sols intentar buscar una versió intermèdia que uneixi l’opinió de la titular de Defensa i el que hem dit del responsable d’Interior. No hi va haver cap mena d’informe, "ni escrit ni verbal", sentencien entre els col·laboradors del president del Govern.
Mentre que des del Departament de Defensa mantenen l’afirmació de la ministra sense fer-ne aclariments o matisacions (almenys de moment), el Govern incrementa l’aïllament de Robles. A més de la Moncloa i Interior, l’encarregat del comandament únic i ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, va replicar ahir la seva versió per afirmar que no hi va haver cap advertència prèvia dels agents d’intel·ligència desplegats a Ceuta.
"En cap cas se’ns va comunicar que viuríem una arribada de milers de persones", va concloure Torres en una entrevista a la cadena SER en la qual replica el relat defensat per Interior. Les diferents versions, a més de Defensa, que en responsabilitza Interior al recordar que aquest departament té les competències de fronteres, venen de fa dies, però van esclatar dimarts al migdia al coincidir les explicacions públiques de Robles i de Marlaska.
Compareixences
La compareixença de Robles estava prevista des del 7 d’agost, quan es va fixar la seva intervenció extraordinària al Congrés per donar compte de la crisi de Ceuta. En canvi, la de Marlaska es va decidir dimarts, quan la Moncloa va acordar incloure’l entre els compareixents de la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, al costat de la portaveu, Elma Saiz, i el ministre Torres per haver sigut designat per encapçalar el comandament únic.
Des de començament de legislatura, el Govern ha aïllat comunicativament Robles, que és l’única ministra que no ha comparegut en cap roda de premsa setmanal a la Moncloa després del Consell de Ministres. Forma part del trident de ministres que acompanyen Sánchez des del seu primer Govern el juny del 2018, a més del titular d’Agricultura, Luis Planas, i el d’Interior.
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